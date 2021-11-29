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NASA Hubble запечатлел удивительный космический объект: как он выглядит (ФОТО)

Мессье 57 находится на расстоянии двух тысяч световых лет от Земли

сегодня, 19:25
Автор:

Денис Подставной
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Астрономы запечатлели в космосе удивительную туманность. Фотография была опубликована на официальной странице космического телескопа NASA/ESA Hubble в социальной сети Instagram. 

NASA Hubble запечатлел удивительный космический объект: как он выглядит (ФОТО)

Hubble. Фото из открытых источников

Обсерватория Hubble сфотографировала в космосе объект, под названием Туманность Кольцо также называемый Мессье 57. Он расположен на расстоянии около двух тысяч световых лет от нашего дома. "Кольцо" образовалось в результате смерти звезды, похожей на Солнце. 

В центре небесного тела можно увидеть крошечную белую точку. Это горячее ядро ​​звезды, которое называется белым карликом. 

На изображении темно-синий цвет представляет гелий, голубой — свечение водорода и кислорода, а красноватое внешнее кольцо — азот и серу.

NASA Hubble запечатлел удивительный космический объект: как он выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA, ESA, and the Hubble Heritage (STScI/AURA) – ESA/Hubble Collaboration

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что ученые NASA, во время поисков чёрной дыры средних размеров обнаружили целое поле таких объектов меньшего разера. Они обнаружены в шаровом звездном скоплении, которое представляет собой плотно упакованную группу звезд. После того как астрономы изучили данное скопление с помощью космической обсерватории  Hubble они поняли, что звезды не вращаются вокруг одной черной дыры.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что шестиколесный робот-исследователь добыл новый образец грунта на Марсе. Он запечатал его в титановой трубке и спрятал в своем корпусе, где уже хранится четыре керна. В будущем все они будут отправлены на нашу планету, где их изучат ученые. Марсоход продолжает искать признаки жизни на красной планете. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CWyJX2GtpE8/
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