NASA Perseverance добыл новый образец горной породы на Марсе (ФОТО)

Шестиколесный робот-исследователь американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства добыл новый образец марсианского грунта. Об этом сообщается на официальной странице ровера NASA в социальной сети Twitter.

NASA Perseverance. Фото: NASA

Марсоход NASA Perseverance собрал очередной образец горной породы Красной планеты. Для этого он взял вторую пробу из камня, который может представлять ценность с научной точки зрения. В пресс-службе марсохода рассказали, что Perseverance удваивает образцы для некоторых высокоприоритетных целей.

Ровер добыл керн, запечатал его в специальной титановой трубке, а затем спрятал его в своем корпусе. В будущем они окажутся на нашей планете.

На данный момент робот уже запечатал пять таких образцов.

Для справки: NASA Perseverance ищет признаки древней марсианской жизни и собирает десятки образцов породы Красной планеты. Планируется, что пробы будут доставлены на Землю уже в 2031 году в рамках совместной кампании NASA и ESA.





Фото: NASA/JPL-Caltech

Напомним, ранее издание "Комментарии" писало о том, что NASA Curiosity с помощью своего оборудования запечатлел обширный марсианский ландшафт. В это время робот направляется к горе Шарп, которая образует центральную вершину кратера Гейла. Полученные от марсохода данные, специалисты объединили в одно цветное изображение.

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что специалисты из NASA запечатлели и озвучили удивительный космический объект. Они сообщили, что данная туманность является остатком после взрыва массивной звезды. Разрушительная сила взрыва создала Крабовидную туманность.

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