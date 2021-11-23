Ученые NASA запечатлели и озвучили "краба" в космосе: как он звучит (ВИДЕО)

Специалисты озвучили Крабовидную туманность в космосе. Видео было опубликовано на официальной странице телескопа американского ведомства NASA в социальной сети Instagram.

Hubble. Фото: nasa.gov

На удивительном фото, которое было получено благодаря обсерватории Hubble можно увидеть Крабовидную туманность. Она является остатком сверхновой, которая взорвалась в 1054 году нашей эры.

Телескопы смогли зафиксировать ее пульсирующий центр, питаемый быстро вращающейся нейтронной звездой.

Ученые преобразовали данные из Крабовидной туманности в звук, сочетая каждую длину волны света с различным семейством инструментов. Рентгеновские волны представлены медными инструментами, видимые волны — струнными, а инфракрасные — деревянными духовыми инструментами.

NASA Perseverance впервые запечатлел закат на поверхности красной планеты . Ученые отметили, что хотя обычно данное явление на Марсе имеет синий оттенок из-за пыли в атмосфере, в этот раз оно имеет более приглушенный цвет. Снимок был сделан несколько дней назад, когда проходили

257 марсианский день миссии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что шестиколесный ровер

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что благодаря мощному телескопу астрономы смогли получить фотографию космического "пламени". Оно также называется NGC 2024 и находится на расстоянии около 1400 световых лет от нашей планеты. Этот объект наполнен множеством молодых звезд. Светило неподалёку от него ионизирует водородный газ туманности и когда он начинает охлаждаться, то появляется свечение.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!