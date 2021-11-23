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NASA Hubble обнаружил "пламя" в космосе: как оно выглядит (ФОТО)

NGC 2024 находится на расстоянии около 1400 световых лет от нашей планеты

сегодня, 12:55
Автор:

Денис Подставной
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Астрономы NASA запечатлели удивительную туманность. Изображение было опубликовано на официальном сайте  американского ведомства NASA. 

NASA Hubble обнаружил "пламя" в космосе: как оно выглядит (ФОТО)

Звездное небо. Фото: Pixabay

На снимке, полученном благодаря оборудованию известного телескопа Hubble, можно увидеть туманность под названием Пламя, также известную как NGC 2024. Она представляет собой большую область звездообразования в созвездии Ориона. Объект находится на расстоянии  около 1400 световых лет от нашей планеты.

Ученые рассказали, что данное изображение сфокусировано на темном пыльном сердце туманности, где находится звездное скопление, в основном скрытое от глаз. 

Рядом находится яркая звезда Альнитак. Она является самой восточной в Поясе Ориона. Излучение светила ионизирует водородный газ в Пламенной туманности. Когда газ начинает охлаждаться от состояния с более высокой энергией до состояния с более низкой энергией, он излучает свет, вызывая видимое свечение за клубами пыли. 

NASA Hubble обнаружил ”пламя” в космосе: как оно выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA, ESA, and N. Da Rio (University of Virginia); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что NASA Hubble увидел в космосе удивительный объект. Астрономам удалось запечатлеть остатки сверхновой. Они расположены между газом красного цвета в соседней карликовой галактике. Данный объект окружен кольцами материала, существовавшего еще до взрыва.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что на Канарах новый поток раскаленной лавы достиг океанаЛюдям запрещено покидать свои дома из-за токсичного облака, которое образовалось в результате химической реакции при соприкосновении вулканической породы с водой. 


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Источник: https://www.nasa.gov/
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