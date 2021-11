NASA Hubble обнаружил "пламя" в космосе: как оно выглядит (ФОТО)

Астрономы NASA запечатлели удивительную туманность. Изображение было опубликовано на официальном сайте американского ведомства NASA.

Звездное небо. Фото: Pixabay

На снимке, полученном благодаря оборудованию известного телескопа Hubble, можно увидеть туманность под названием Пламя, также известную как NGC 2024. Она представляет собой большую область звездообразования в созвездии Ориона. Объект находится на расстоянии около 1400 световых лет от нашей планеты.

Ученые рассказали, что данное изображение сфокусировано на темном пыльном сердце туманности, где находится звездное скопление, в основном скрытое от глаз.

Рядом находится яркая звезда Альнитак. Она является самой восточной в Поясе Ориона. Излучение светила ионизирует водородный газ в Пламенной туманности. Когда газ начинает охлаждаться от состояния с более высокой энергией до состояния с более низкой энергией, он излучает свет, вызывая видимое свечение за клубами пыли.





Фото: NASA, ESA, and N. Da Rio (University of Virginia); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что NASA Hubble увидел в космосе удивительный объект. Астрономам удалось запечатлеть остатки сверхновой. Они расположены между газом красного цвета в соседней карликовой галактике. Данный объект окружен кольцами материала, существовавшего еще до взрыва.

