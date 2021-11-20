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Последствия разрушительного взрыва: NASA Hubble увидел в космосе удивительных объект (ВИДЕО)

Остатки данной сверхновой находятся в галактике Большое Магелланово Облако

20 ноября 2021, 23:45
Автор:

Денис Подставной
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Астрономы с помощью оборудования известного телескопа смогли увидеть последствия мощного взрыва в космосе. Видео было опубликовано на официальной странице обсерватории NASA/ESA Hubble в социальной сети Instagram. 

Последствия разрушительного взрыва: NASA Hubble увидел в космосе удивительных объект (ВИДЕО)

Hubble. Фото: nasa.gov

Hubble запечатлел остатки взорвавшейся звезды под названием Сверхновая 1987А. Они расположены между газом красного цвета в карликовой галактике Большое Магелланово Облако. Эта система является соседом нашего Млечного Пути. 

Сообщается, что данную сверхновою, впервые обнаружили еще в феврале 1987 года. Объект окружен кольцами материала, существовавшего до взрыва. Энергия вспышки осветила эти кольца вместе с двумя слабыми внешними кольцами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что NASA запечатлело в космосе "подводный мир". На снимке можно увидеть обширную область звездообразования. В ней содержится множество космических объектов. Например, в одной из туманностей находится группа ярких крупных звезд, каждая из которых в 10-20 раз массивнее нашего светила. Данный объект находится в соседней галактике. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что марсоход американского ведомства NASA снял на видео самый сложный полет беспилотного вертолета Ingenuity на Марсе. Данный рейс состоялся несколько месяцев назад. Во время него аппарат летал над разнообразной местностью, а также разведку для ровера. Ученые отметили, что полученные им данные предоставляют ценную информацию. На данный винтокрылая машина уже готовится к своему очередному "путешествию" по бескрайним просторам красной планеты. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CWY6ISfFvZR/
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