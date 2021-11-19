Новое видео с Марса: NASA Perseverance запечатлел сложный полет марсианского вертолета Ingenuity (ВИДЕО)



















Шестиколесный марсоход NASA Perseverance запечатлел работу вертолетного дрона на Марсе. Об этом сообщается на официальном сайте американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Дрон Ingenuity. Фото: NASA

Как отметили в ведомстве видеозаписи, сделанные марсоходом во время 13-го полета вертолета Ingenuity, дают наиболее детальный вид винтокрылого аппарата в действии.

В настоящее время Ingenuity готовится к своему новому (16-му) полету, который должен состояться уже на этих выходных, однако 13 рейс выделяется как один из самых сложных. Он включал в себя полеты над разнообразной местностью, а также разведку для команды шестиколесного ровера. Фотографии, полученные с высоты восьми метров, дополняют изображения, полученные во время 12 полета и предоставляют ценную информацию для ученых.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как во время взлета Ingenuity поднимает шлейф пыли, который фиксирует правая камера, перемещаясь справа от вертолета. После достижения высоты восьми метров дрон выполняет манёвр, чтобы выровнять свою цветную камеру для разведки. Затем "Ingenuity" начинает движение в горизонтальном направлении через разреженный воздух красной планеты.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что космический телескоп NASA Hubble показал, как выглядит последний этап жизни звезды, похожей на Солнце. Сияющая, как жемчужина, планетарная туманность находится примерно в двух тысячах световых лет от нашего дома.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что с Земли запечатлели обломки спутника, который был уничтожен Россией.

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