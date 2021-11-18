Космическая жемчужина: NASA Hubble показал, как выглядит последний этап жизни звезды, похожей на Солнце

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Денис Подставной
Астрономы показали, как выглядит последний этап эволюции звезды, похожей на нашу. Фотография была опубликована на официальной странице космической обсерватории NASA/ESA Hubble в социальной сети Twitter.
Hubble. Фото: nasa.gov
Ученые рассказали, что сияющая, как многогранная жемчужина, планетарная туманность IC 418 находится примерно в двух тысячах световых годах от нашего дома.
Данный объект является заключительным этапом эволюции звезды, похожей на наше светило. Звезда в центре планетарной туманности ранее была красным гигантом, но затем выбросила свои внешние слои в космос. На данный момент туманность расширилась до диаметра около 0,1 светового года.
Яркая точка в центре изображения — это горячее ядро красного гиганта, из которого ультрафиолетовое излучение проникает в окружающий газ и вызывает его свечение. Через несколько тысяч лет звезда остынет и исчезнет на миллиарды лет как белый карлик.
По данным специалистов, нашу звезду может постигнуть та же участь, однако, к счастью, это произойдет не скоро.
Фото: twitter.com/NASAHubble
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что телескоп запечатлел обломки сбитого российского спутника. Он был уничтожен Россией в ходе испытаний противоспутникового оружия. Осколки летательного аппарата разлетелись по околоземной орбите. Специалисты утверждают, что теперь кораблям придется больше маневрировать.
Также сайт "Комментарии" писали о том, что в небе над Россией был замечен яркий объект. Огненное небесное тело сгорело в атмосфере Земли.
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