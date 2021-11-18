Космическая жемчужина: NASA Hubble показал, как выглядит последний этап жизни звезды, похожей на Солнце

Астрономы показали, как выглядит последний этап эволюции звезды, похожей на нашу. Фотография была опубликована на официальной странице космической обсерватории NASA/ESA Hubble в социальной сети Twitter.

Hubble. Фото: nasa.gov

Ученые рассказали, что сияющая, как многогранная жемчужина, планетарная туманность IC 418 находится примерно в двух тысячах световых годах от нашего дома.

Данный объект является заключительным этапом эволюции звезды, похожей на наше светило. Звезда в центре планетарной туманности ранее была красным гигантом, но затем выбросила свои внешние слои в космос. На данный момент туманность расширилась до диаметра около 0,1 светового года.

Яркая точка в центре изображения — это горячее ядро ​​красного гиганта, из которого ультрафиолетовое излучение проникает в окружающий газ и вызывает его свечение. Через несколько тысяч лет звезда остынет и исчезнет на миллиарды лет как белый карлик.

По данным специалистов, нашу звезду может постигнуть та же участь, однако, к счастью, это произойдет не скоро.

Фото: twitter.com/NASAHubble

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что телескоп запечатлел обломки сбитого российского спутника. Он был уничтожен Россией в ходе испытаний противоспутникового оружия. Осколки летательного аппарата разлетелись по околоземной орбите. Специалисты утверждают, что теперь кораблям придется больше маневрировать.

Также сайт "Комментарии" писали о том, что в небе над Россией был замечен яркий объект. Огненное небесное тело сгорело в атмосфере Земли.

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