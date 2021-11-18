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Космическая жемчужина: NASA Hubble показал, как выглядит последний этап жизни звезды, похожей на Солнце

IC 418 находится примерно в 2000 световых годах от Земли

сегодня, 20:40
Автор:

Денис Подставной
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Астрономы показали, как выглядит последний этап эволюции звезды, похожей на нашу. Фотография была опубликована на официальной странице космической обсерватории NASA/ESA Hubble в социальной сети Twitter. 

Космическая жемчужина: NASA Hubble показал, как выглядит последний этап жизни звезды, похожей на Солнце

Hubble. Фото: nasa.gov

Ученые рассказали, что сияющая, как многогранная жемчужина, планетарная туманность IC 418 находится примерно в двух тысячах световых годах от нашего дома. 

Данный объект является заключительным этапом эволюции звезды, похожей на наше светило. Звезда в центре планетарной туманности ранее была красным гигантом, но затем выбросила свои внешние слои в космос. На данный момент туманность расширилась до диаметра около 0,1 светового года.

Яркая точка в центре изображения — это горячее ядро ​​красного гиганта, из которого ультрафиолетовое излучение проникает в окружающий газ и вызывает его свечение. Через несколько тысяч лет звезда остынет и исчезнет на миллиарды лет как белый карлик.

По данным специалистов, нашу звезду может постигнуть та же участь, однако, к счастью, это произойдет не скоро.

Космическая жемчужина: NASA Hubble показал, как выглядит последний этап жизни звезды, похожей на Солнце - фото 2

Фото: twitter.com/NASAHubble

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что телескоп запечатлел обломки сбитого российского спутника. Он был уничтожен Россией в ходе испытаний противоспутникового оружия. Осколки летательного аппарата разлетелись по околоземной орбите. Специалисты утверждают, что теперь кораблям придется больше маневрировать. 

Также сайт "Комментарии" писали о том, что в небе над Россией был замечен яркий объект. Огненное небесное тело сгорело в атмосфере Земли. 


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Источник: https://hubblesite.org/contents/media/images/2000/28/990-Image.html?linkId=140666403
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