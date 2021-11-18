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Наземный телескоп запечатлел обломки уничтоженного Россией спутника (ФОТО)

Космос-1408 был полностью уничтожен в ходе испытаний противоспутникового оружия

сегодня, 16:00
Автор:

Денис Подставной
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Американская авиакосмическая компания Numerica Corporation запечатлела сбитый российский спутник. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

Наземный телескоп запечатлел обломки уничтоженного Россией спутника (ФОТО)

Земля. Фото из открытых источников

Обломки спутника Космос-1408, который был полностью уничтожен в ходе испытаний противоспутникового оружия РФ, были запечатлены с помощью наземного телескопа. 

На опубликованных снимках можно заметить спутник Космос-1408 до и после уничтожения.

Для справки: несколько дней назад в США заявили о том, что РФ сбила свой спутник. По оценкам специалистов, в результате взрыва образовалось более 1500 отслеживаемых орбитальных обломков. Кроме того, вероятно, будут образованы сотни тысяч осколков меньшего размера. По словам американского генерала Джеймса Дикинсона, теперь из-за обломков спутника космическим кораблям придется совершать больше маневров, чтобы избежать столкновений с мусором. 

Наземный телескоп запечатлел обломки уничтоженного Россией спутника (ФОТО) - фото 2

Фото: Numerica Corporation 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в небе над российским городом заметили яркий огненный шар. Небесное тело озарило небо и сгорело в атмосфере Земли. По предварительной информации, огненным шаром являлся космический камень, который был частью метеорного потока. Отмечается, что явление могли заметить не только над городом, но и в других республиках страны. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что фотограф из Цюриха сфотографировал в небе загадочный объект. Из-за своей формы мужчина назвал его "пончиковым НЛО". Фотограф предположил, что небесное тело могло быть капсулой SpaceX с астронавтами на борту. Однако, у экспертов мнения по поводу данного объекта разделились. 


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Источник: https://korrespondent.net/tech/space/4418392-opublykovano-foto-oblomkov-sbytoho-rf-sputnyka
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