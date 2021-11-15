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В небе над Швейцарией заметили яркий "НЛО-пончик": мнения ученых разделились (ФОТО)

Автор фото предположил, что "пончиковым-НЛО" могла быть капсула SpaceX Endeavour

сегодня, 19:45
Автор:

Денис Подставной
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В небе над Швейцарией заметили НЛО. Об этом пишет издание Space.com. 

В небе над Швейцарией заметили яркий "НЛО-пончик": мнения ученых разделились (ФОТО)

Звездное небо. Фото: Pixabay

8 ноября фотограф из швейцарского города Цюрих направил камеру в небо и сделал несколько снимков чего-то необъяснимого. Небесное тело мужчина назвал "пончиковым НЛО" из-за сходства с любимым многими лакомством. 

Объект состоял из нескольких ярко-синих концентрических колец. Фотограф предположил, что он мог видеть капсулу SpaceX Endeavour,  с четырьмя астронавтами на борту, которая  должна была вернуться на Землю той ночью. Британский таблоид The ​​Daily Mail даже включил  фотографии в сводку наблюдений за Endeavour на следующий день.

Однако, как указывается в материале, той ночью капсула SpaceX приземлилась практически за пол мира от места наблюдения, а именно на расстоянии более, чем восемь тысяч километров. 

Как передает издание National geographic, мнение экспертов по данному факту разделились. Некоторые считают, что "пончиковым НЛО" могло быть искаженное, расфокусированное изображение далекой звезды, а другие думают,  что в кадр попала верхняя ступень ракеты. 

Отметим, что пока научное сообщество искало разгадку НЛО, автор удалил свой твит. 

В небе над Швейцарией заметили яркий ”НЛО-пончик”: мнения ученых разделились (ФОТО) - фото 2

Фото: Eavix1Eavix/Twitter

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что телескоп NASA Hubble запечатлел в космосе загадочный объект. Им является планетарная туманность, которая получила название Песочные часы. Ученые отметили, что данные объекты состоят из газа, который образовался в результате смерти звезд. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что космический корабль NASA сделал новую фотографию самой большой планеты в Солнечной системы. Снимок был получен, когда аппарат находился в нескольких десятках тысяч километров от поверхности газового гиганта. 


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Источник: https://www.space.com/switzerland-doughnut-ufo-defies-explanation
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