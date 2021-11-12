Космический аппарат NASA сделал завораживающий снимок Юпитера (ФОТО)

Космический аппарат американского ведомства NASA сделал завораживающее фото самой большой планеты Солнечной системы. Об этом сообщается на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA. Фото из открытых источников

Во время своего 36-го прохода над Юпитером автоматическая межпланетная станция NASA Juno запечатлела поразительный вид полос облаков и завихрений в средне-южных широтах газового гиганта.

В ведомстве рассказали, что темный круговой вихрь, что можно увидеть ближе к центру изображения — это циклон, протяженность которого составляет примерно 400 километров. Цвет в его центре, вероятно, является результатом нисходящего ветра, который очистил облака верхнего уровня, обнажив более темный материал внизу.

Гражданский ученый Брайан Свифт использовал необработанный снимок JunoCam, проецируемый в цифровом виде на сферу, чтобы создать это изображение. Оно было повернуто так, чтобы север оказался вверху. Исходная фотография была получена 2 сентября 2021 года. В то время космический корабль находился примерно в 27 тысячах километров над вершинами облаков Юпитера.

Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS Image processing by Brian Swift © CC BY­­

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что яркий огненный шар озарил небо над США. Объект заметили вскоре после старта миссии SpaceX Crew-3 на Международную космическую станцию. Американское метеорное общество (AMS) сообщило о почти 400 наблюдениях огненного шара на сегодняшний день, при этом некоторые свидетели могли одновременно наблюдать огненный шар и след ракеты SpaceX Falcon 9.

Также издание "Комментарии" писало о том, что ученые преобразовали изображение туманности, которая находится на расстоянии сотен световых лет, в звук.

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