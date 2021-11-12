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Главная Новости HI-tech космос Космический аппарат NASA сделал завораживающий снимок Юпитера (ФОТО)
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Космический аппарат NASA сделал завораживающий снимок Юпитера (ФОТО)

В это время космический корабль NASA Juno находился на расстоянии 27 тысяч километров над поверхностью Юпитера

сегодня, 19:45
Автор:

Денис Подставной
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Космический аппарат американского ведомства NASA сделал завораживающее фото самой большой планеты Солнечной системы. Об этом сообщается на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Космический аппарат NASA сделал завораживающий снимок Юпитера (ФОТО)

NASA. Фото из открытых источников

Во время своего 36-го прохода над Юпитером автоматическая межпланетная станция  NASA Juno запечатлела поразительный вид полос облаков и завихрений в средне-южных широтах газового гиганта. 

В ведомстве рассказали, что темный круговой вихрь, что можно увидеть ближе к центру изображения — это циклон, протяженность которого составляет примерно 400 километров. Цвет в его центре, вероятно, является результатом нисходящего ветра, который очистил облака верхнего уровня, обнажив более темный материал внизу.

Гражданский ученый Брайан Свифт использовал необработанный снимок JunoCam, проецируемый в цифровом виде на сферу, чтобы создать это изображение. Оно было повернуто так, чтобы север оказался вверху. Исходная фотография была получена 2 сентября 2021 года. В то время космический корабль находился примерно в 27 тысячах километров над вершинами облаков Юпитера.

Космический аппарат NASA сделал завораживающий снимок Юпитера (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS Image processing by Brian Swift © CC BY­­

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что яркий огненный шар озарил небо над США. Объект заметили вскоре после старта миссии SpaceX Crew-3 на Международную космическую станцию. Американское метеорное общество (AMS) сообщило о почти 400 наблюдениях огненного шара на сегодняшний день, при этом некоторые свидетели могли одновременно наблюдать огненный шар и след ракеты SpaceX Falcon 9. 

Также издание "Комментарии" писало о том, что ученые преобразовали изображение туманности, которая находится на расстоянии сотен световых лет, в звук. 



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Источник: https://www.nasa.gov/image-feature/mocha-swirls-in-jupiter-s-turbulent-atmosphere
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