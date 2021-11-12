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Жуткие звуки: ученые дали "голос" объекту в космосе (ВИДЕО)

Спираль находится около 650 световых лет от Земли

сегодня, 14:48
Автор:

Денис Подставной
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У удивительной туманности появился "голос" благодаря ученым. Видео было опубликовано на официальной странице космической обсерватории NASA/ESA Hubble в социальной сети Instagram.

Жуткие звуки: ученые дали "голос" объекту в космосе (ВИДЕО)

NASA. Фото из открытых источников

На видео можно увидеть туманность Спираль, которая была запечатлена мощным телескопом американского ведомства NASA. Этот объект находится около 650 световых лет от нашей планеты. Туманность образовалась в результате того, что звезда с малой массой сбросила свой внешний материал ближе к концу жизненного цикла. 

В этой ультразвуковой обработке ученые приписали более низкие частоты для красного света и более высокие — для синего света. Так же, как частота света увеличивается от красного к синему, частота звука увеличивается от низких до высоких. Специалисты отметили, что иногда звук дает нам иное понимание пространства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что исследователи проводят наблюдение за туманностью под названием Снеговик. Ученые рассказали, что данный объект представляет собой газовое облако, которое сильно заряжено энергией ближайших светил. Благодаря процессу ионизации объект может похвастаться собственным свечением. Туманность находится в шести тысячах световых лет от нашего дома. 

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что астрономы, используя мощный телескоп, нашли чёрную дыру вблизи нашей галактики. Её удалось обнаружить в небольшой соседней системе на расстоянии примерно 160 тысяч световых лет от Земли. Отмечается, что масса данного объекта превышает массу нашей звезды более чем в десять раз. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CWI8qPSrclq/
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