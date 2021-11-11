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Историческое открытие: ученые обнаружили чёрную дыру рядом с нашей галактикой (ФОТО)

Чёрная дыра находится в карликовой галактике Большое Магелланово Облако

сегодня, 16:05
Автор:

Денис Подставной
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Астрономы обнаружили чёрную дыру неподалеку от нашей галактики. Об этом пишет издание Space.com. 

Историческое открытие: ученые обнаружили чёрную дыру рядом с нашей галактикой (ФОТО)

Звездное небо. Фото: Pixabay

Поиски черных дыр — непростое занятие и чем дальше они расположены, тем сложнее их найти. 

Поскольку черные дыры полностью поглощают свет, телескопы обычно не могут видеть их напрямую. Но любая черная дыра оставляет "отпечатки пальцев" в космосе. Например, гравитация такого небесного тела будет влиять на движение объектов вокруг него — и за такими объектами могут наблюдать исследователи.

В поисках одной такой подсказки, астрономы обнаружили черную дыру в скоплении недалеко от  Млечного Пути. Это сделало ее первой черной дырой, когда-либо обнаруженной за пределами нашей галактики с помощью этой техники.

Астрономы сделали свое открытие с помощью телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории, который расположен в Чили. Исследователи обратили взор VLT на NGC 1850, скопление, расположенное в соседней карликовой галактике Большое Магелланово Облако на расстоянии около 160 тысяч световых лет от Земли. 

Ученые наблюдали за движением звезд, чтобы найти какие-либо признаки призрачной черной дыры. И в какой-то момент их взор пал на скромную звезду массой примерно в пять раз больше Солнца. Астрономы обнаружили в движении этой звезды тонкие отметины. Как оказалось, всему виной черная дыра, масса которой примерно в 11 раз превышает массу нашего светила.

Её дому, звездному скоплению под названием NGC 1850, всего около 100 миллионов лет, и это практически младенец по космическим масштабам. По словам астрономов, ни одна черная дыра не была обнаружена в столь молодом скоплении.

Историческое открытие: ученые обнаружили чёрную дыру рядом с нашей галактикой (ФОТО) - фото 2

Художник изображает черную дыру и звезду, вращающиеся вокруг друг друга в звездном скоплении NGC 1850. (Фото: ESO / M. Kornmesser)

Напомним, ранее издание "Комментарии" писало о том, что астрономы из ведомства NASA запечатлели удивительно красивый объект, который находится в созвездии Лебедь. Запечатленных объект является гигантским остатком звезды. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что потоки раскалённой лавы вулкана на Канарах достигли Атлантического океана. В небо могут вздыматься облака с частицами соляной кислоты. 


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Источник: https://www.space.com/black-hole-beyond-milky-way-first-discovery
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