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NASA запечатлело в космосе удивительно красивый объект: как он выглядит (ФОТО)

Масса звезды, из которой образовалась туманность Вуаль, превышала массу Солнца в 20 раз

сегодня, 19:40
Автор:

Денис Подставной
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Астрономы показали, как смерть звезды стала началом для удивительного объекта. Фотография была опубликована на официальной странице космического телескопа NASA Hubble в социальной сети Instagram. 

NASA запечатлело в космосе удивительно красивый объект: как он выглядит (ФОТО)

NASA. Фото из открытых источников

На изображении можно увидеть место, в котором 10 тысяч лет назад взорвалась звезда. Её масса примерно в 20 раз превышала массу нашего Солнца. Теперь на месте её смерти образовалась туманность под названием Вуаль.

Благодаря данным знаменитой космической обсерватории NASA Hubble специалисты составили мозаика из шести снимков. Вместе они демонстрируют область размером примерно два световых года в поперечнике, что составляет лишь крошечную часть всей структуры туманности в 110 световых лет.

Для справки: туманность Вуаль или Рыбачья Сеть находится в созвездии Лебедь. Она находится на расстоянии около 2300 световых лет от Земли. Объект настолько большой, что его части считаются отдельными туманностями и имеют собственные названия.

NASA запечатлело в космосе удивительно красивый объект: как он выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что NASA обнаружило в космосе загадочные полосы из газа. По данным астрономов, эти объекты образовались в результате взрыва сверхновой. Используя оборудование рентгеновской обсерватории удалось выяснить, что на самом деле остаток звезды является необычным. Он ярче и горячее других остатков звезд такого типа. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, Hubble сделал снимок двух звезд, которые находятся далеко от Земли. Светила являются сверхгигантами и их яркость может превышать яркость нашего Солнца в миллион раз. Такие объекты очень быстро опустошают свои "топливные баки" и взрываются. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CV8LTpWsov7/
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