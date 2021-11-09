Hubble запечатлел одну из самых горячих звезд во Вселенной: как она выглядит (ФОТО)

Ученые запечатлели одну из самых горячих звезд во Вселенной. Снимок был опубликован в социальной сети Instagram на официальной странице телескопа NASA/ESA Hubble.

Hubble. Фото: nasa.gov

В "объектив" телескопа Hubble попали несколько массивных звезд. Левая звезда — редкая и принадлежит к O-типу. Эти очень яркие бело-голубые светила считаются самыми горячими во Вселенной. Звезды O-типа могут быть в миллион раз ярче нашего Солнца и выгорают за несколько миллионов лет.

Звезда справа — является еще более массивной сверхгигантской звездой типа B. Такие объекты также быстро сжигают свое топливо, от нескольких сотен тысяч до десятков миллионов лет, и погибают во время взрывов мощнейших сверхновых.

Кроме того, на фотографии можно заметить несколько плотных сгустков межзвездного газа, в которых образуются звезды.





Фото: NASA, ESA, and R. Sahai (Jet Propulsion Laboratory); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что американское ведомство NASA получило звук загадочного объекта в космосе. Ученым удалось выяснить, что тысячи лет тому назад газ, который окружал центр этого объекта составлял внешние слои звезды.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Hubble смог зафиксировать сметь звезды, которая похожа на наше светило. После взрыва, она оставила после себя большую туманность, похожую на муравья. Благодаря снимкам кмощного телескопа, специалисты получили больше данных о жизни таких объектов. Теперь астрономы считают, что судьба нашей звезды будет интереснее и сложнее, чем предполагали ранее.

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