NASA получило звук загадочного объекта в космосе: как он звучит (ВИДЕО)

Астрономы показали, как звучит загадочная планетарная туманность. Видео было опубликовано на официальной странице космической обсерватории NASA/ESA Hubble в социальной сети Instagram.

NASA. Фото: Pixabay

На опубликованном изображении можно увидеть планетарную туманность NGC 2392, которая была запечатлена с помощью оборудования телескопа Hubble. Как отметили ученые, объект представляет собой настолько сложные газовые облака, что их невозможно полностью понять.

Известно, что около 10 тысяч лет назад газ, окружающий центр, когда-то составлял внешние слои звезды, похожей на Солнце. Несмотря на то, что объект загадочный, ученые оживили его цвета с помощью звука. При сканировании по часовой стрелке, как у радара, свет, находящийся дальше от центра, получил более высокие тона.



Астрономы рассказали, что сонификации помогают понимать данные в изображениях, представляя информацию в виде звука.

елескоп американского ведомства NASA зафиксировал смерть звезды похожей на наше Солнце. Благодаря данным Hubble астроному узнали, что судьба нашего светила может оказаться более сложной, чем предполагалось ранее. Туманность на фотографии называется "Муравей".

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что т

Также "Комментарии" писали о том, что астрономы с помощью космической обсерватории сделали фотографию уникального объекта в нашей галактике. Ранее ученые думали, что он имеет форму прямоугольника и поэтому назвали эту туманность "Красный прямоугольник", однако благодаря новому оборудованию стало известно, что небесное тело имеет форму в виде буквы "X".

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