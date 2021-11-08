Астрономы ошибались: Hubble запечатлел уникальный объект в нашей галактике (ФОТО)

Астрономы увидели в космосе объект необычной формы. Об этом сообщается на официальной странице космической обсерватории NASA/ESA Hubble в социальной сети Instagram.

Hubble. Фото из открытых источников.

Ученые рассказали о том, что на опубликованном изображении можно увидеть туманность под названием Красный прямоугольник или HD 44179. Она получила своё название благодаря уникальной форме и цвету, которую можно увидеть в наземные телескопы. Однако позже, когда наблюдение за данным объектом проводились с помощью космического телескопа Hubble оказалось, что Красный прямоугольник имеет форму буквы "X".

HD 44179 образовалась благодаря умирающей звезде, которая сбрасывает свои внешние слои на протяжении около 14 тысяч лет.

Для справки: протопланетная туманность Красный прямоугольник находится в созвездии Единорога на расстоянии 2300 световых лет от Земли.





Фото: Hubble, NASA, ESA; Processing & License: Judy Schmidt

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что ученые NASA нашли в космосе "кошачий след". Этот объект является туманностью, в которой зарождаются звезды. Название Кошачья лапа она получила благодаря нескольким ярким круглым деталям, которые напоминают следы животного. Эти пузыри и зеленые облака выделены с использованием данных двух приборов космического аппарата. Туманность расположена в нашей галактике на расстоянии нескольких тысяч световых лет от нашего дома.

Также издание "Комментарии" информировало о том, что к нашей планете на огромной скорости летит большой астероид. Его размер превышает размеры знаменитой Эйфелевой башни в столице Франции. Космический камень максимально приблизится к Земле уже в следующем месяце.

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