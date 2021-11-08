Ученые NASA нашли в космосе "кошачий след" (ФОТО)

Космическая обсерватория сфотографировала яркую туманность, в которой зарождаются звезды. Изображение было опубликовано на официальной странице американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в социальной сети Instagram.

NASA. Фото: Pixabay

Ученые показали туманность "Кошачья лапа". Фотография была сделана с помощью космического телескопа NASA "Спитцер". Объект получил такое название из-за больших круглых деталей, напоминающих след кошки. Яркие красные пузыри и зеленые облака выделены с использованием данных двух приборов космического аппарата.

Данная туманность представляет собой область звездообразования, расположенную в галактике Млечный Путь на расстоянии примерно пять тысяч световых лет от Земли.



Для справки: Спитцер прекратил свою работу в прошлом году. Он являлся инфракрасным телескопом. Инфракрасный свет полезен астрономам, потому что он может проникать сквозь толстые облака газа и пыли лучше, чем оптический свет видимый человеческим глазом.





Фото: NASA, @NASAJPL/CalTech

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что космическая обсерватория Hubble с помощью своих научных инструментов получила данные об удивительном объекте, который находится неподалёку от центра нашей галактики. Ученые назвали его звездным фестивалем. Яркое звездное скопление стало домом для тысяч разноцветных светил.

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что астрономы проводят наблюдения за загадочной кометой, которая извергается мощными вспышками. На данный момент ученые не могут объяснить такое поведение этого небесного тела. Недавно яркость космического камня стала в несколько сотен раз больше. В наблюдениях принимает участие известный космический телескоп американского ведомства NASA.

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