logo

BTC/USD

65866.30

ETH/USD

4726.21

LTC/USD

209.27

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech космос Ученые NASA нашли в космосе "кошачий след" (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые NASA нашли в космосе "кошачий след" (ФОТО)

"Кошачья лапа" находится в нашей галактике Млечный Путь

сегодня, 12:48
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

Космическая обсерватория сфотографировала яркую туманность, в которой зарождаются звезды. Изображение было опубликовано на официальной странице американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в социальной сети Instagram.

Ученые NASA нашли в космосе "кошачий след" (ФОТО)

NASA. Фото: Pixabay

Ученые показали туманность "Кошачья лапа". Фотография была сделана с помощью космического телескопа NASA "Спитцер". Объект получил такое название из-за больших круглых деталей, напоминающих след кошки. Яркие красные пузыри и зеленые облака выделены с использованием данных двух приборов космического аппарата. 

Данная туманность представляет собой область звездообразования, расположенную в галактике Млечный Путь на расстоянии примерно пять тысяч световых лет от Земли.

Для справки: Спитцер прекратил свою работу в прошлом году. Он являлся инфракрасным телескопом. Инфракрасный свет полезен астрономам, потому что он может проникать сквозь толстые облака газа и пыли лучше, чем оптический свет видимый человеческим глазом.

Ученые NASA нашли в космосе ”кошачий след” (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA, @NASAJPL/CalTech

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что космическая обсерватория Hubble с помощью своих научных инструментов получила данные об удивительном объекте, который находится неподалёку от центра нашей галактики. Ученые назвали его звездным фестивалем. Яркое звездное скопление стало домом для тысяч разноцветных светил. 

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что астрономы проводят наблюдения за загадочной кометой, которая извергается мощными вспышками. На данный момент ученые не могут объяснить такое поведение этого небесного тела. Недавно яркость космического камня стала в несколько сотен раз больше. В наблюдениях принимает участие известный космический телескоп американского ведомства NASA.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/CV_y_JRlnAi/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!