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Телескоп Hubble зафиксировал в космосе звездный фестиваль: как он выглядит (ФОТО)

Звездное скопление находиться недалеко от центра Млечного Пути

сегодня, 18:21
Автор:

Денис Подставной
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Астрономы сфотографировали яркий космический объект. Снимок был опубликован на официальной странице космического телескопа американского ведомства NASA и европейского агентства ESA Hubble. 

Телескоп Hubble зафиксировал в космосе звездный фестиваль: как он выглядит (ФОТО)

Hubble. Фото: nasa.gov

Ученые рассказали, что на изображении можно увидеть звездный фестиваль огней, который называется звездным шаровым скоплением. Снимок удалось получить благодаря оборудованию обсерватории Hubble. 

Звездное скопление  находится неподалёку от центра нашей галактики Млечный Путь и содержит плотно упакованную коллекцию разноцветных звезд.

Отмечается, что области космоса, где межзвездный газ и пыль поглощают звездный свет, могут усложнить наблюдения. Но космические телескопы, такие как Hubble, Chandra и скоро запускаемый космический телескоп NASA Webb, помогаю специалистам изучать историю нашей Вселенной.

Телескоп Hubble зафиксировал в космосе звездный фестиваль: как он выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: ESA/Hubble and NASA, R. Cohen

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что астрономы не могут понять, что происходит с кометой. Данное небесное тело ведет себя непредсказуемо и испускает яркие вспышки. Не так давно, во время очередной активность яркость объекта увеличилась в несколько сотен раз. После серии ярких вспышек образовалась нечеткая оболочка из газа. Специалисты надеются, что мощная космическая обсерватория поможет им найти разгадку такого поведения необычной кометы. 

Также "Комментарии" информировали о том, что ученые из американского ведомства показали на фотографии, что остается после смерти большой звезды. Это небесное тело окружает светящийся газ, который раскинулся на расстояние около четырех световых лет. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CV3sGgnJwlw/
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