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Зафиксированы очень яркие вспышки: ученые не могут понять, что происходит с загадочной кометой

Комета 29P - одна из самых больших и известных

сегодня, 19:45
Автор:

Денис Подставной
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Астрономы пытаются выяснить, что происходит с загадочной кометой. Об этом пишет издание Space.com. 

Зафиксированы очень яркие вспышки: ученые не могут понять, что происходит с загадочной кометой

Комета. Фото: Pixabay

Как пишет издание космический камень под названием 29P ведет себя очень непредсказуемо, и озадачивает ученых. Он является одним из самых странных небесных тел в Солнечной системе и извергается  непредсказуемыми яркими вспышками с конца сентября.  Астрономы не могут понять причину данного явления. 

Международная кампания по наблюдению, в которой участвуют как любители, так и профессиональные астрономы, и даже знаменитая космическая обсерватория NASA/ESA Hubble, желает раскрыть эту тайну.

Комета 29P — одна из самых больших и известных. Её ширина составляет более 60 километров. Отмечается, что 29P периодически светлеет мощными извержениями, которые делают его вторым по активности телом в Солнечной системе после луны Юпитера Ио. Но то почему он извергается никто не знает.

По информации издания, 25 сентября группа исследователей заметила пять последовательных извержений, а менее чем через два дня яркость кометы стала примерно в 250 раз ярче, чем до того, как она стала активной. Серия вспышек вызвала яркую туманную кому — нечеткую оболочку газа, выпущенного из облака, которая характерна для комет.

Астрономы надеются, что мощный телескоп Hubble сможет различать отдельные части обломков, выброшенных во время вспышек, и отслеживать эти объекты по мере их удаления от ядра кометы.

В будущем ученые надеются больше узнать об этом удивительном объекте, но пока у них есть только теории касаемо её активности. 

Зафиксированы очень яркие вспышки: ученые не могут понять, что происходит с загадочной кометой - фото 2

Фото: Space.com/Faulkes Telescope Project/Las Cumbres Observatory

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что американское ведомство NASA показало, удивительную фотографию из космоса. На ней можно увидеть что остается после смерти звезды подобному нашему светилу. Ядро белого карлика окружает гигантский светящийся ореол из газа. 

Также "Комментарии" информировали о том, что ученые показали удивительную и очень яркую звезду в нашей галактике. Объект находится в нескольких тысячах световых лет от Земли и окружен оболочкой из пыли и газа. 


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Источник: https://www.space.com/comet-29p-strange-outbursts-puzzles-astronomers
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