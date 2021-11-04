Как выглядит одна из самых ярких звезд в нашей галактике: ученые NASA создали визуализацию (ВИДЕО)

Астрономы показали одну из самых ярких звезд в галактике Млечный Путь. Её изображение было опубликовано на официальной странице космической обсерватории ESA/NASA Hubble в социальной сети Instagram.

Hubble. Фото: nasa.gov

На опубликованной фотографии можно увидеть одну из самых ярких звезд в нашей галактике. AG Киля является звездным чудовищем, которое сражается в перетягивании каната между своим внешним радиационным давлением и внутренним притяжением силы тяжести, чтобы избежать самоуничтожения.

Светилу, расположенному на расстоянии 20 тысяч световых лет от нашего дома. Ей несколько миллионов лет, и она окружена расширяющейся оболочкой из газа и пыли шириной почти пять световых лет. Эта огромная небесная структура образовалась в результате одного или нескольких массивных извержений около 10 тысяч лет назад, унесших внешние слои звезд во тьму космоса.

Ученые создали трехмерную модель, которая визуализирует полет вокруг AG Киля и структуру окружающей её туманности из газа и пыли.

"Глаза Клеопатры" в космосе. Ранее данный объект астрономы считали планетами, однако с появлением мощных телескопов выяснилось, что он является туманностью. Ученые рассказали, что они образуются, когда умирают массивные звёзды.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что космический телескоп сделал снимок

Также сайт "Комментарии" писал о том, что астрономы смогли впервые найти воду в далекой системе, что образовалась еще в период реионизации. Она состоит их двух галактик в ранней Вселенной. Благодаря оборудованию мощного телескопа ученые выявили в данном объекте не только воду, но и окись углерода.

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