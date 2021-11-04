logo

BTC/USD

61640.61

ETH/USD

4522.93

LTC/USD

202.40

USD/UAH

26.50

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech космос Как выглядит одна из самых ярких звезд в нашей галактике: ученые NASA создали визуализацию (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Как выглядит одна из самых ярких звезд в нашей галактике: ученые NASA создали визуализацию (ВИДЕО)

AG Киля находится на расстоянии 20 тысяч световых лет от Земли

сегодня, 13:23
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

Астрономы показали одну из самых ярких звезд в галактике Млечный Путь. Её изображение было опубликовано на официальной странице космической обсерватории ESA/NASA Hubble в социальной сети Instagram. 

Как выглядит одна из самых ярких звезд в нашей галактике: ученые NASA создали визуализацию (ВИДЕО)

Hubble. Фото: nasa.gov

На опубликованной фотографии можно увидеть одну из самых ярких звезд в нашей галактике. AG Киля является звездным чудовищем, которое сражается в перетягивании каната между своим внешним радиационным давлением и внутренним притяжением силы тяжести, чтобы избежать самоуничтожения.

Светилу, расположенному на расстоянии 20 тысяч световых лет от нашего дома. Ей несколько миллионов лет, и она окружена расширяющейся оболочкой из газа и пыли шириной почти пять световых лет. Эта огромная небесная структура образовалась в результате одного или нескольких массивных извержений около 10 тысяч лет назад, унесших внешние слои звезд во тьму космоса.

Ученые создали трехмерную модель, которая визуализирует полет вокруг AG Киля и структуру окружающей её туманности из газа и пыли.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что космический телескоп сделал снимок "Глаза Клеопатры" в космосе. Ранее данный объект астрономы считали планетами, однако с появлением мощных телескопов выяснилось, что он является туманностью. Ученые рассказали, что они образуются, когда умирают массивные звёзды. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что астрономы смогли впервые найти воду в далекой системе, что образовалась еще в период реионизации. Она состоит их двух галактик в ранней Вселенной. Благодаря оборудованию мощного телескопа ученые выявили в данном объекте не только воду, но и окись углерода. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/nasahubble/?hl=ru
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!