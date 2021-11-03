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Hubble запечатлел в космосе "Глаз Клеопатры": как он выглядит (ФОТО)

Изначально "Глаз Клеопатры" казался астрономам планетами

сегодня, 19:25
Автор:

Денис Подставной
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Астронавты запечатлели удивительную планетарную туманность под названием "Глаз Клеопатры". Изображение было опубликовано на официальной странице космической обсерватории американского ведомства NASA и европейского агентства ESA в социальной сети Instagram.

Hubble запечатлел в космосе "Глаз Клеопатры": как он выглядит (ФОТО)

Hubble. Фото: nasa.gov

На опубликованной фотографии можно увидеть планетарную туманность, также называемую NGC 1535. Однако, как отметили ученые, это название является неверным так, как ранее сквозь первые телескопы эти объекты казались астрономам планетами. 

Для справки: фактически, планетарные туманности образуются, когда звезда размером примерно с наше Солнце умирает, выдыхая свои внешние слои в космос, а ядро ​​превращается в белый карлик.

Hubble запечатлел в космосе ”Глаз Клеопатры”: как он выглядит (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что ученые впервые нашли воду в далекой древней галактике. Астрономы рассказали, что данный объект образовался в ранней Вселенной во время реионизации. Галактика находится в миллиардах световых лет от Земли. Благодаря мощному телескопу расположенному в чилийской пустыне Атакама специалисты обнаружили воду, а также окись углерода в данной системе. Эти компоненты являются очень важными для жизни. 

Также издание "Комментарии" писало о том, что в NASA дали голос двум красочным туманностям, что расположены в 160 тысячах световых лет от нашего дома. Одна из них является питомником для звезд. Разные цвета этих объектов обуславливаются различной температурой, а также составом в облаках газа и пыли. Специалисты обработали ультразвуком полученные данные и представили их в звуке. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CV0Pp_ZsJpr/
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