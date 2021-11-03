logo

BTC/USD

63155.26

ETH/USD

4572.07

LTC/USD

205.11

USD/UAH

26.50

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech космос Пугающий космос: ученые преобразовали изображение туманностей в звук (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Пугающий космос: ученые преобразовали изображение туманностей в звук (ВИДЕО)

На фотографии изображены NGC 2014 и NGC 2020

сегодня, 12:32
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

Специалисты интерпретировали данные из изображения телескопа Hubble, представляя их в звуке. Видео было опубликовано на официальной странице космической обсерватории NASA/ESA Hubble в социальной сети Intagram.

Пугающий космос: ученые преобразовали изображение туманностей в звук (ВИДЕО)

Hubble. Фото: nasa.gov

Ученые рассказали, что на опубликованном снимке можно увидеть две туманности, NGC 2014 и NGC 2020. Космический риф, расположенный в Большом Магеллановом Облаке, нашей спутниковой галактике, находится на расстоянии 163 000 световых лет от нас.

Массивная красная туманность — это звездный питомник, а меньшая синяя туманность создана из вещества, выброшенного из звезды. Красный цвет указывает на присутствие водорода и азота, а синий указывает на кислород.

В этой обработке ультразвуком синему цвету были присвоены более высокие ноты, а красным — более низкие.

Для справки: различие цветов двух туманностей объясняется различной температурой звёзд и разным химическим составом в газо-пылевых облаках. 

Ранее портал "Комментарии" информировал о том, что телескоп Hubble зафиксировал необъяснимый объект. Далеко в космосе астрономы увидели темный звездный промежуток, размеры которого составляют около 250 световых лет. Отмечается, что его присутствие до сих пор остается необъяснимым. Специалисты сделали несколько предположений касаемо его образования. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что специалисты из американского ведомства NASA пытаются починить свою космическую обсерваторию под названием Hubble. Её научные инструменты снова перешли в безопасный режим и прекратили научные операции. Пока инженеры будут устанавливать причины сбоя, оборудование будет находиться в безопасном режиме. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/CVyDvg3pegF/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!