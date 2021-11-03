Пугающий космос: ученые преобразовали изображение туманностей в звук (ВИДЕО)

Специалисты интерпретировали данные из изображения телескопа Hubble, представляя их в звуке. Видео было опубликовано на официальной странице космической обсерватории NASA/ESA Hubble в социальной сети Intagram.

Hubble. Фото: nasa.gov

Ученые рассказали, что на опубликованном снимке можно увидеть две туманности, NGC 2014 и NGC 2020. Космический риф, расположенный в Большом Магеллановом Облаке, нашей спутниковой галактике, находится на расстоянии 163 000 световых лет от нас.

Массивная красная туманность — это звездный питомник, а меньшая синяя туманность создана из вещества, выброшенного из звезды. Красный цвет указывает на присутствие водорода и азота, а синий указывает на кислород.

В этой обработке ультразвуком синему цвету были присвоены более высокие ноты, а красным — более низкие.

Для справки: различие цветов двух туманностей объясняется различной температурой звёзд и разным химическим составом в газо-пылевых облаках.

Hubble зафиксировал необъяснимый объект . Далеко в космосе астрономы увидели

темный звездный промежуток, размеры которого составляют около 250 световых лет. Отмечается, что его присутствие до сих пор остается

необъяснимым. Специалисты сделали несколько предположений касаемо его образования.

Ранее портал "Комментарии" информировал о том, что телескоп

Также "Комментарии" сообщали о том, что специалисты из американского ведомства NASA пытаются починить свою космическую обсерваторию под названием Hubble. Её научные инструменты снова перешли в безопасный режим и прекратили научные операции. Пока инженеры будут устанавливать причины сбоя, оборудование будет находиться в безопасном режиме.

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