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Hubble зафиксировал нечто необъяснимое в космосе (ФОТО)

Запечатлённый темный промежуток имеет размер около 250 световых лет

сегодня, 19:45
Автор:

Денис Подставной
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Астрономы запечатлели в необъяснимое явление. Его изображение было опубликовано на официальной странице космического телескопа NASA/ESA Hubble в социальной сети Instagram. 

Hubble зафиксировал нечто необъяснимое в космосе (ФОТО)

Hubble. Фото из открытых источников

Фотографию удалось получить благодаря оборудованию, которое установлено в космической обсерватории Hubble. Отмечается, что на этом недавно опубликованном снимке N44 виден темный звездный промежуток размером около 250 световых лет, и его присутствие остается необъяснимым.

Звездные ветры, изгоняемые массивными звездами внутри промежутка, могли отогнать газ, но это несовместимо с измеренными скоростями ветра в этом "пузыре".

Согласно другому предположению, поскольку туманность заполнена массивными звездами, космическая пещера могла образоваться из-за расширяющихся оболочек сверхновых. 

Hubble зафиксировал нечто необъяснимое в космосе (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA, ESA, V. Ksoll and D. Gouliermis (Universität Heidelberg), et al.; Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что NASA снова пытается починить Hubble после нового сбоя. На данный момент известная обсерватория остается в безопасном режиме. Отмечается, что инструменты находятся в исправном состоянии, однако продолжат находиться в безопасном режиме пока инженеры не установят причину поломки.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что астрономы увидели огромный "глаз" в космосе. На снимке можно увидеть туманность, которая находится в сотнях световых лет от нашего дома. Её плёнка из газа и пыли достигла диметра в два световых года. Ученые рассказали, что звездная пыль заставляет "глаз" светится красным цветом. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CVxrkDSrivp/
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