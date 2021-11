Hubble зафиксировал нечто необъяснимое в космосе (ФОТО)

Астрономы запечатлели в необъяснимое явление. Его изображение было опубликовано на официальной странице космического телескопа NASA/ESA Hubble в социальной сети Instagram.

Hubble. Фото из открытых источников

Фотографию удалось получить благодаря оборудованию, которое установлено в космической обсерватории Hubble. Отмечается, что на этом недавно опубликованном снимке N44 виден темный звездный промежуток размером около 250 световых лет, и его присутствие остается необъяснимым.

Звездные ветры, изгоняемые массивными звездами внутри промежутка, могли отогнать газ, но это несовместимо с измеренными скоростями ветра в этом "пузыре".

Согласно другому предположению, поскольку туманность заполнена массивными звездами, космическая пещера могла образоваться из-за расширяющихся оболочек сверхновых.

Фото: NASA, ESA, V. Ksoll and D. Gouliermis (Universität Heidelberg), et al.; Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

