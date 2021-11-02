Ученые NASA увидели гигантский "глаз" в космосе: как он выглядит (ФОТО)

Астрономы запечатлели в космосе одну из последних стадий эволюции звезды. Изображение было опубликовано на официальной странице американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в социальной сети Instagram.

NASA. Фото из открытых источников

Как рассказали ученые, на данной жутковатой фотографии, которую удалось получить благодаря космическому телескопу NASA "Спитцер" видно инфракрасное излучение хорошо изученной туманности Спираль.

Объект находится в созвездии Водолея на расстоянии примерно 700 световых лет от нашей планеты. Пленка из пыли и газа диаметром в два световых года вокруг центрального белого карлика является примером планетарной туманности, одной из последних стадий эволюции звезды, подобной Солнцу. Именно пыль заставляет этот космический глаз светиться красным.

Отмечается что вещество туманности было выброшено из звезды много тысяч лет назад.

Фото: NASA, JPL-Caltech, Kate Su (Steward Obs, U. Arizona) et al

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в американском ведомстве NASA узнали несколько новых удивительных фактов о Юпитере. Новые научные данные о газовом гиганте были получены благодаря космическому кораблю NASA Juno. Он заглянул под вершины облаков планеты и отправил полученные данные домой.

С помощью телескопа Hubble астрономы хотели лучше рассмотреть место нахождения явления, чтобы узнать больше о нем.

Также издание "Комментарии" писало о том, что космическая обсерватория сделала фотографию очень редкого космического явления . Его увидели в созвездии Индеец на расстоянии нескольких сотен миллионов километров от Земли.

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