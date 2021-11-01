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В NASA узнали несколько новых удивительных фактов о Юпитере (ФОТО)

Новые научные данные о Юпитере были получены благодаря кораблю NASA Juno

сегодня, 01:00
Автор:

Денис Подставной
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Ученые из американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) получили новые данные о планете Юпитер. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram. 

В NASA узнали несколько новых удивительных фактов о Юпитере (ФОТО)

NASA. Фото из открытых источников

Ученые получили новые научные данные о самой крупной планете нашей Солнечной системы. Они были получены 28 октября благодаря космическому кораблю NASA Juno. Он заглядывает под вершины облаков Юпитера, чтобы рассмотреть его многочисленные струйные потоки и штормы, в том числе культовое Большое Красное Пятно.

Исследователи рассказали, что новая информация дает им более полное представление о турбулентной атмосфере планеты. 

Несколько новых фактов о газовом гиганте: 

▪️Некоторые штормы простираются на 100 километров в глубину;

▪️Большое красное пятно находится на глубине более 350 километров;

▪️Полярные циклоны Юпитера практически не меняют местоположение с течением времени;

▪️Отличительные полосы планеты могут образовываться от аммиака и воды, движущихся вверх и вниз.

В NASA узнали несколько новых удивительных фактов о Юпитере (ФОТО) - фото 2

Фото: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/NASA/ESA, M.H. Wong and I. de Pater (U.C. Berkeley) et al

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что NASA Hubble запечатлел очень редкое космическое явление. Оно произошло в галактике, которая находится в созвездии Индеец. Отмечается, что её широкие спиральные рукава пронизаны тонким узором из темных полос газа. Данное астрономическое явление является взрывом двойной сверхновой. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что астрономы показали умирающую звезду, что оказалась окутана космической "паутиной". Она находится на большом расстоянии от нашего дома. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CVqJ-l-JN6H/
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