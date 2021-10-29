Ученым NASA удалось запечатлеть умирающую звезду, окутанную "паутиной" (ВИДЕО)



















Астрономы из NASA запечатлели умирающую звезду. Об этом сообщается на официальном сайте американского ведомства.

Умирающая звезда. Фото: ESA/Hubble, NASA, and Toshiya Ueta (University of Denver), Hyosun Kim (KASI)

С помощью космической обсерватории под названием Hubble ученые сфотографировали красную гигантскую звезду под названием CW Leonis. Отмечается, что её размер изначально превышал размеры нашего светила в три-пять раз. Данный объект находится на расстоянии 400 световых лет от нашей планеты.

Как рассказали ученые, оранжево-красная "паутина" на опубликованных снимках — это пыльные облака черного углерода, окутывающие умирающую звезду. Они были созданы из внешних слоев CW Leonis, выброшенных в черную пустоту.

Углерод, образовавшийся в результате ядерного синтеза внутри звезды, придает ей богатую углеродом атмосферу. Выброс углерода обратно в космос дает сырье для образования будущих звезд и планет. Вся известная жизнь на Земле построена вокруг атома углерода.

Яркие лучи света, исходящие от CW Leonis, — одна из самых интригующих особенностей звезды. Их яркость изменилась за 15-летний период - короткий промежуток времени с точки зрения астрономии.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что обсерватория солнечной динамики ведомства NASA зафиксировала и запечатлела мощную вспышку на Солнце. Чрезвычайно горячий материал от вспышки класса X1 имеет на фото бирюзовый цвет.

Также "Комментарии" писали о том, что на Марсе после "сна" пробудился шестиколесный робот американского ведомства NASA. Он не получал команды из-за того, что наша планета и Марс находились по разные стороны от Солнца. Сразу после пробуждения робот прислал домой новые фотографии.

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