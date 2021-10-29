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Главная Новости HI-tech космос Ученым NASA удалось запечатлеть умирающую звезду, окутанную "паутиной" (ВИДЕО)
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Ученым NASA удалось запечатлеть умирающую звезду, окутанную "паутиной" (ВИДЕО)

Объект находится на расстоянии 400 световых лет от нас

сегодня, 12:31
Автор:

Денис Подставной
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Астрономы из  NASA запечатлели умирающую звезду. Об этом сообщается на официальном сайте американского ведомства. 

Ученым NASA удалось запечатлеть умирающую звезду, окутанную "паутиной" (ВИДЕО)

Умирающая звезда. Фото: ESA/Hubble, NASA, and Toshiya Ueta (University of Denver), Hyosun Kim (KASI)

С помощью космической обсерватории под названием Hubble ученые сфотографировали красную гигантскую звезду под названием CW Leonis. Отмечается, что её размер изначально превышал размеры нашего светила в три-пять раз. Данный объект находится на расстоянии 400 световых лет от нашей планеты. 

Как рассказали ученые, оранжево-красная "паутина" на опубликованных снимках — это пыльные облака черного углерода, окутывающие умирающую звезду. Они были созданы из внешних слоев CW Leonis, выброшенных в черную пустоту.

Углерод, образовавшийся в результате ядерного синтеза внутри звезды, придает ей богатую углеродом атмосферу. Выброс углерода обратно в космос дает сырье для образования будущих звезд и планет. Вся известная жизнь на Земле построена вокруг атома углерода.

Яркие лучи света, исходящие от CW Leonis, — одна из самых интригующих особенностей звезды. Их яркость изменилась за 15-летний период -  короткий промежуток времени с точки зрения астрономии.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что обсерватория солнечной динамики ведомства NASA зафиксировала и запечатлела мощную вспышку на Солнце. Чрезвычайно горячий материал от вспышки класса X1 имеет на фото бирюзовый цвет. 

Также "Комментарии" писали о том, что на Марсе после "сна" пробудился шестиколесный робот американского ведомства NASA. Он не получал команды из-за того, что наша планета и Марс находились по разные стороны от Солнца. Сразу после пробуждения робот прислал домой новые фотографии.


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Источник: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2021/hubble-celebrates-halloween-with-a-glowering-dying-star
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