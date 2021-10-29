В NASA зафиксировали на Солнце мощную вспышку: как она выглядела (ФОТО)

На Солнце зафиксировали мощную вспышку. Об этом сообщается на официальном сайте американского Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Солнце. Фото: Pixabay

Солнце испустило мощную солнечную вспышку вчера, 28 октября 2021 года. Обсерватория солнечной динамики ведомства NASA, которая постоянно наблюдает за звездой, сделала снимок этого события.

На опубликованном изображении показан фрагмент экстремального ультрафиолетового света, который выделяет чрезвычайно горячий материал во вспышках. Он на снимке окрашен в бирюзовый цвет. Вспышку класса — X1 можно увидеть в нижней части нашего светила.

Для справки: Солнечные вспышки — это мощные всплески излучения. Её вредное излучение не может проходить через атмосферу нашей планеты и физически воздействовать на людей. Однако, если оно достаточно интенсивное, то может нарушить атмосферу в слое, где распространяются сигналы GPS и связи.

Фото: NASA/GSFC/SDO

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что специалисты из NASA показали, как галактика на огромной скорости проносится сквозь другие космические системы. На опубликованном снимке можно увидеть спиральную галактику, которая на скорости семь миллионов в час сквозь скопление галактик. Во время движения данного объекта из его диска вытягивается газ.

Также "Комментарии" сообщали о том, что шестиколесный марсианский ровер пробудился после "солнечного соединения" и прислал домой новые фотографии с красной планеты. Робот уже возобновил научные исследования в кратере шириной более сорока километров.

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