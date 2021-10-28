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Марсоход NASA Perseverance прислал первые фото с красной планеты после возобновления связи (ФОТО)

Исследования кратера Джезеро продолжаются

сегодня, 15:15
Автор:

Денис Подставной
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Шестиколесный робот американского Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) прислал фотографии с поверхности красной планеты. Об этом пишет издание Space.com.

Марсоход NASA Perseverance прислал первые фото с красной планеты после возобновления связи (ФОТО)

Марсоход NASA прислал новые фото с Марса. Фото: NASA

Ровер Perseverance проснулся после "солнечного соединения" и вернулся к выполнению своей миссии на Марсе. Сразу после пробуждения робот отправил на Землю новые фотографии. 

Для справки: период солнечного соединения происходит, когда Земля и красная планета находятся по разные стороны от нашего светила. В это время Солнце может искажать команды, отправляемые с нашей планеты на Марс, поэтому NASA и другие космические агентства предпочитают не рисковать. Солнечное соединение проходит раз в два года. 

Отмечается, что Perseverance возобновил исследование кратера Джезеро шириной 45 километров, в котором миллиарды лет назад находились озеро и дельта реки.

Марсоход NASA Perseverance прислал первые фото с красной планеты после возобновления связи (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что американское космическое ведомство NASA показало разрушительное столкновение двух галактик. Данные были получены с помощью известной обсерватории под названием Hubble. На опубликованном изображении можно увидеть взаимодействие двух галактик, что находятся в миллионах световых лет от нашего дома. 
Также "Комментарии" писали о том, что роботизированный вертолёт NASA совершил свой очередной полет над поверхностью красной планеты. Во время него робот показал свою способность летать в летних погодных условиях Марса. Отмечается, что в это время его роторы должны вращаться быстрее, чем при предыдущих полетах. 


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Источник: https://www.space.com/mars-rover-perseverance-back-to-work-photos
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