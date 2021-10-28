Марсоход NASA Perseverance прислал первые фото с красной планеты после возобновления связи (ФОТО)

Шестиколесный робот американского Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) прислал фотографии с поверхности красной планеты. Об этом пишет издание Space.com.

Марсоход NASA прислал новые фото с Марса. Фото: NASA

Ровер Perseverance проснулся после "солнечного соединения" и вернулся к выполнению своей миссии на Марсе. Сразу после пробуждения робот отправил на Землю новые фотографии.

Для справки: период солнечного соединения происходит, когда Земля и красная планета находятся по разные стороны от нашего светила. В это время Солнце может искажать команды, отправляемые с нашей планеты на Марс, поэтому NASA и другие космические агентства предпочитают не рисковать. Солнечное соединение проходит раз в два года.

Отмечается, что Perseverance возобновил исследование кратера Джезеро шириной 45 километров, в котором миллиарды лет назад находились озеро и дельта реки.

Фото: NASA

NASA показало разрушительное столкновение двух галактик . Данные были получены с помощью известной обсерватории под названием Hubble. На опубликованном изображении можно увидеть взаимодействие двух галактик, что находятся в миллионах световых лет от нашего дома.

летать в летних погодных условиях Марса. Отмечается, что в это время его роторы должны вращаться быстрее, чем при предыдущих полетах.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что американское космическое ведомствоТакже "Комментарии" писали о том, что роботизированный вертолёт NASA совершил свой очередной полет над поверхностью красной планеты. Во время него робот показал свою способность

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