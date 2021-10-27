Вертолёт Ingenuity совершил новый полёт и прислал на Землю фото с Марса

Вертолётный робот американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) совершил свой очередной полёт над поверхностью Марса. Об этом пишет издание Space.com.

Дрон Ingenuity. Фото: NASA

Дрон Ingenuity успешно завершил свой 14-й полет на Марсе, продемонстрировав свою способность летать в летних погодных условиях красной планеты.



Сообщается, что по мере того, как температура на месте приземления вертолета в кратере Джезеро становится выше, его роторы должны вращаться быстрее, чтобы осуществить полет.

Последний полет летательного аппарата, проведенный в воскресенье (24 октября), был относительно коротким и простым "прыжком", предназначенным для проверки его способности летать с немного более высокими скоростями несущего винта — 2700 оборотов в минуту, а не с обычными 2537 оборотов в минуту.





Тень робота Ingenuity на поверхности Марса во время его 14-полета.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что учёный из Калифорнийского технологического института обнаружил "монстра" на фотографии, сделанной космическим телескопом NASA. Астроном является одним из тех, кто занимается анализом данных телескопа "Спитцер". Если включить воображение, то на одном из его снимков можно обнаружить известного персонажа фильмов.

Также "Комментарии" сообщали о том, что астрономы запечатлели объект в космосе, который напоминает тыкву с двумя светящимися глазами и кривой резной улыбкой. Он находится в созвездии Большого Пса на расстоянии 120 миллионов световых лет от нашего дома. На самом деле "тыквой" являются две взаимодействующие галактики.

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