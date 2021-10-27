Учёный обнаружил "монстра" на фотографии, сделанной космическим телескопом NASA (ФОТО)

Космический телескоп запечатлел американского ведомства NASA "Спитцер" запечатлел "Годзиллу" в космосе. Об этом сообщает издание Sciencealert.

Космическая Годзилла. Фото: ScienceAlert

Аппарат работал с 2003 по 2020 годы, но несмотря на прекращение наблюдений, полученные им данные до сих пор изучают астрономы. Сообщаться, что если включить воображение, то на одном из его снимков можно обнаружить известного монстра под названием Годзилла.

Монстра на фотографии разглядел астроном Роберт Херт из Калифорнийского технологического института. Специалист является одним из тех, кто занимается анализом данных телескопа "Спитцер".

На снимке синий и зелено-голубые цвета отображают свет, что излучают звезды. Зеленый цвет показывает пыль и органические молекулы, а красный цвет показывает пыль, нагретую звездами или сверхновыми.



Для справки: яркая область в нижнем левом углу снимка является областью образованию новых звезд под названием W33. Она находится на расстоянии более семи тысяч световых лет от нас.









Фото: ScienceAlert

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что ученые нашли гигантскую тыкву в созвездии Большого Пса. На фотографии? полученной обсерваторией Hubble, можно увидеть две взаимодействующие галактики. Астрономы отметили, что объект напоминает тыкву с двумя светящимися глазами и кривой резной улыбкой. Она находится на расстоянии более ста миллионов световых лет от Земли.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в работе телескопа NASA произошел сбой. Научные инструменты аппарата перевелись в безопасный режим. Инженеры ведомства ищут причины поломки.

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