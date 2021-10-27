Кто-то "украсил" космос на Хеллоуин: ученые нашли гигантскую тыкву в созведии Большого Пса (ФОТО)

Астрономы показали в космосе удивительный объект. Фотография была опубликована на официальной странице космической обсерватории американского ведомства NASA и европейского агентства ESA Hubble.

Фото из открытых источников

На снимке можно увидеть две сталкивающиеся галактики. Как отметили ученые, объект напоминает тыкву с двумя светящимися глазами и кривой резной улыбкой.

На расстоянии 120 миллионов световых лет от нас светящиеся "глаза" "тыквы" — это яркие, заполненные звездами ядра каждой галактики, содержащие сверхмассивные черные дыры.

Улыбку воображаемой тыкве подарили новообразовавшиеся звёзды.

Данные две галактики, занесенные в каталог под названием NGC 2292 и NGC 2293. Они расположены в созвездии Большого Пса.

Фото: NASA, ESA, and W. Keel (University of Alabama)

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в работе космической обсерватории Hubble произошел сбой. Из-за технических неполадок научные инструменты телескопа перевелись в безопасный режим. Из-за этого научные наблюдения будут временно остановлены. Команда аппарата устанавливает причины сбоя. В пресс-службе Hubble отметили, что инструменты корабля остаются в хорошем состоянии.

Также "Комментарии" информировали о том, что астрономам удалось обнаружить следы планеты за пределами нашей галактики. Они были обнаружены благодаря оборудованию космической рентгеновской обсерватории под названием Chandra. В случае если исследователям удастся доказать существование данного инопланетного мира, то он будет находиться от нас на расстоянии около 28 миллионов световых лет в галактике Водоворот.

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