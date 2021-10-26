Ученые NASA обнаружили первую планету за пределами нашей галактики: как она выглядит (ФОТО)

Ученые обнаружили планету за пределами нашей галактики. Об этом сообщается на официальном сайте американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Галактика водоворот. Фото: BBC

Астрономам удалось обнаружить признаки, возможно первой планеты найденной за пределами Млечного Пути. Новые данные были получены благодаря космической рентгеновской обсерватории NASA Chandra.

Возможный кандидат в экзопланету находится в спиральной галактике Мессье 51 (M51), которую также называют галактикой Водоворот из-за ее отличительного профиля.

Ученые отметили, что до этого времени астрономы находили все другие известные экзопланеты и кандидаты в экзопланеты в нашей галактике и почти все они находятся на расстоянии менее трех тысяч световых лет от Земли.

Если данные удастся подтвердить, то расстояние до экзопланеты в галактике Водоворот будет составлять около 28 миллионов световых лет, то есть в тысячи раз дальше, чем те, что находятся в Млечном Пути.

Для того чтобы проверить полученные астрономами данные и подтвердить открытие, нужны новые исследования и больше информации.

Место нахождения экзопланеты и её иллюстрация. Фото: nasa.gov

Для справки: галактика Водоворот, является первой системой, у которой обнаружили спиральную структуру. Масса галактики составляет 160 миллиардов масс Солнца.

Напомним, ране сайт "Комментарии" информировал о том, что ученые с помощью космического телескопа Hubble запечатлели удивительную галактику. Система проявляет высокую скорость звездообразования в околоядерной области.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что NASA показало, как выглядит разрушительный "танец" двух галактик. Одна из систем поглотит или выбросит в космическое пространство другую.

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