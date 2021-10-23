NASA показала, как выглядит разрушительный "танец" двух галактик (ФОТО)

Астрономы запечатлели удивительный "танец" галактик в космосе. Фотография была опубликована на официальной странице Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в социальной сети Instagram.

Hubble. Фото из открытых источников

Как рассказали ученые, на снимке, созданном обсерваторией Hubble, запечатлена пара взаимодействующих галактик под названием Arp 86, закружившихся в космическом "танце". В конце концов, гравитационное притяжение между ними приведет к тому, что меньшая галактика будет выброшена в космос или полностью поглощена своим более крупным соседом.

Пара галактик находится примерно в 220 миллионах световых лет от нас. В ведомстве отметили, что после запуска космического телескопа имени Джеймса Уэбба в конце этого года он будет изучать звездообразование в пыльных областях космоса, таких как галактики Arp 86.

Фото: ESA/Hubble & NASA, Dark Energy Survey, J. Dalcanton

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что американское ведомство NASA показало удивительный космический объект. Им является галактика, что находится на расстоянии более девяти миллиардов световых лет от нас. Изображение этой космической системы сильно искажено и увеличено из-за гравитационного искривления пространства. Галактика находится на пике образования новых звезд.

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что астрономы увидели мощный взрыв, проводя наблюдения за "бабочкой" в космосе. Оборудование космического телескопа зафиксировало первые мгновения "смерти" звезды после взрыва сверхновой. Наблюдения объединили с данными от других телескопов. Они помогут ученым лучше понять, что происходило со светилом перед "смертью".

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