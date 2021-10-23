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NASA показала, как выглядит разрушительный "танец" двух галактик (ФОТО)

Гравитационное притяжение приведет к тому, что меньшая галактика будет выброшена в космос или полностью поглощена

сегодня, 15:25
Автор:

Денис Подставной
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Астрономы запечатлели удивительный "танец" галактик в космосе. Фотография была опубликована на официальной странице Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в социальной сети Instagram.

NASA показала, как выглядит разрушительный "танец" двух галактик (ФОТО)

Hubble. Фото из открытых источников

Как рассказали ученые, на снимке, созданном обсерваторией Hubble, запечатлена пара взаимодействующих галактик под названием Arp 86, закружившихся в космическом "танце". В конце концов, гравитационное притяжение между ними приведет к тому, что меньшая галактика будет выброшена в космос или полностью поглощена своим более крупным соседом.

Пара галактик находится примерно в 220 миллионах световых лет от нас. В ведомстве отметили, что после запуска космического телескопа имени Джеймса Уэбба в конце этого года он будет изучать звездообразование в пыльных областях космоса, таких как галактики Arp 86. 

NASA показала, как выглядит разрушительный ”танец” двух галактик (ФОТО) - фото 2

Фото: ESA/Hubble & NASA, Dark Energy Survey, J. Dalcanton

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что американское ведомство NASA показало удивительный космический объект. Им является галактика, что находится на расстоянии более девяти миллиардов световых лет от нас. Изображение этой космической системы сильно искажено и увеличено из-за гравитационного искривления пространства. Галактика находится на пике образования новых звезд. 

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что астрономы увидели мощный взрыв, проводя наблюдения за "бабочкой" в космосе. Оборудование космического телескопа зафиксировало первые мгновения "смерти" звезды после взрыва сверхновой. Наблюдения объединили с данными от других телескопов. Они помогут ученым лучше понять, что происходило со светилом перед "смертью".


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Источник: https://www.instagram.com/nasahubble/
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