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Ученые увидели мощный взрыв, наблюдая за "бабочкой" в космосе (ФОТО)

Космический объект находится на расстоянии 60 миллионов световых лет от нашей планеты

сегодня, 13:00
Автор:

Денис Подставной
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Ученые зафиксировали первые мгновения смерти звёзд. Фотография была опубликована на официальной странице космического телескопа NASA/ESA Hubble в социальной сети Instagram. 

Ученые увидели мощный взрыв, наблюдая за "бабочкой" в космосе (ФОТО)

Галактики бабочки. Фото: instagram.com/nasahubble

Астрономы рассказали, что благодаря оборудованию космической обсерватории им удалось стать свидетелями первых мгновений смерти звезды после взрыва сверхновой. 

Изучая околозвездный материал с помощью телескопа Hubble, ученые получили представление о том, что происходило вокруг звезды в предыдущее десятилетие. Объединив всю эту информацию, команда смогла создать многолетний взгляд на последние годы звезды.

Данные обсерватории Hubble вместе с другими наблюдениями за светилом с помощью космических и наземных телескопов помогут исследователям лучше понять, что происходило с ней прямо перед смертью. Это может предоставить астрономам "систему раннего предупреждения" для других звезд, находящихся на грани уничтожения.

Сверхновая, получившая название SN 2020fqv, находится во взаимодействующих галактиках бабочек. Они находятся в созвездии Девы примерно в 60 миллионах световых лет от нас. 

Ученые увидели мощный взрыв, наблюдая за ”бабочкой” в космосе (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA, ESA, Ryan Foley (UC Santa Cruz); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что астрономы рассказали, что к нашей планете на скорости 23 километра в секунду мчит космический камень. Согласно расчетам специалистов его размеры составляют от 38 до 86 метров. Астероид максимально сблизится с нашей планетой уже через несколько месяцев. 

Также портал "Комментарии" сообщали о том, что астрономам удалось зафиксировать мощную вспышку на самой большой планете в нашей Солнечной системе. Предполагается, что её могло вызвать столкновение астероида с планетой. 


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Источник: https://hubblesite.org/
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