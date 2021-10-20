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Ученые зафиксировали мощную вспышку на Юпитере: что произошло (ВИДЕО)

На Юпитере второй раз за месяц зафиксировали вспышку

сегодня, 19:35
Автор:

Денис Подставной








Ученые зафиксировали мощную вспышку на Юпитере: что произошло (ВИДЕО)

Вспышка на Юпитере 15 октября. Фото: OASES project

Японские астрономы зафиксировали вспышку на крупнейшей планете Солнечной системы. Об этом сообщает издание In-space. 

Как стало известно, 15 октября ученые запечатлели вспышку на Юпитере, которая продлилась около двух секунд. Предположительно её могло вызвать столкновение космического камня с газовым гигантом. 

Как отмечает издание, за всю историю наблюдений за Юпитером астрономам удалось зафиксировать всего девять таких ударных вспышек.  В этом году данный инцидент стал уже вторым. 

Предыдущая вспышка была зафиксирована 14 сентября. 

Согласно оценкам специалистов, каждый год на поверхность газового гиганта падает несколько астероидов диаметром более десяти метров. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства показало, как выглядел запуск миссии под названием "Люси". Её целью будет исследование троянских астероидов, которые считаются капсулами времени. Космические камни имеют одну орбиту с планетой Юпитер. Путешествие летательного аппарата продлится 12 лет. 

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что шестиколесный робот NASA прислал на нашу планету звуки записанные на Марсе. Для сбора данных аппарат использовал специальные микрофоны. Некоторые записи смогут рассказать ученым об изменениях в атмосфере красной планеты. Кроме того, с помощью оборудования специалисты могли проверить прочность колес ровера, а также отслеживать технические неполадки. Подробно об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://in-space.ru/v-yupiter-vrezalsya-vtoroj-obekt-za-mesyats/
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