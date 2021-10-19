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Как звучит красная планета: марсоход NASA Perseverance записал звуки на Марсе (ВИДЕО)

Некоторые из записей рассказывают ученым об изменениях в атмосфере Марса

сегодня, 14:58
Автор:

Денис Подставной

Марсоход американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) записал звуки красной планеты. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. 

Как звучит красная планета: марсоход NASA Perseverance записал звуки на Марсе (ВИДЕО)

Марсоход. Фото: NASA

Как стало известно, шестиколесному роверу под названием Perseverance с помощью своих специальных микрофонов удалось записать звуки ветра на Марсе, хруста колес о поверхность планеты и своих двигателей. Полученные данные робот прислал на Землю. 

Отмечается, что марсианские звуки  имеют сильные басовые колебания, которые можно услышать даже без наушников. Некоторые из записей рассказывают ученым об изменениях в атмосфере Марса. 

Данное оборудование также позволяет проводить исследования, касаемо распространения звука на красной планете Поскольку её атмосфера  менее плотная, чем на Земле, то высокие звуки на ней услышать труднее.

Микрофоны входят в набор атмосферных инструментов MEDA  отслеживая "макротурбулентности". По словам ученых, звуки распространяются на красной планете намного дальше, чем они думали раньше.

Кроме того, используя камеры и микрофоны специалисты проверяли прочность колес ровера, а также отслеживали технические неполадки.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что космическая обсерватория Hubble запечатлела одновременно шесть галактик. На первый взгляд группа систем выглядит как шесть галактик, тесно сгруппированных вместе, однако это не так. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что астрономы ведут наблюдение за чрезвычайно опасным объектом в соседней галактике. Отмечается, что он имеет массу, которая превышает массу Солнца в миллионы раз. 


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Источник: https://www.nasa.gov/feature/jpl/hear-sounds-from-mars-captured-by-nasa-s-perseverance-rover
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