Как звучит красная планета: марсоход NASA Perseverance записал звуки на Марсе (ВИДЕО)

Марсоход американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) записал звуки красной планеты. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Марсоход. Фото: NASA

Как стало известно, шестиколесному роверу под названием Perseverance с помощью своих специальных микрофонов удалось записать звуки ветра на Марсе, хруста колес о поверхность планеты и своих двигателей. Полученные данные робот прислал на Землю.

Отмечается, что марсианские звуки имеют сильные басовые колебания, которые можно услышать даже без наушников. Некоторые из записей рассказывают ученым об изменениях в атмосфере Марса.

Данное оборудование также позволяет проводить исследования, касаемо распространения звука на красной планете Поскольку её атмосфера менее плотная, чем на Земле, то высокие звуки на ней услышать труднее.



Микрофоны входят в набор атмосферных инструментов MEDA отслеживая "макротурбулентности". По словам ученых, звуки распространяются на красной планете намного дальше, чем они думали раньше.

Кроме того, используя камеры и микрофоны специалисты проверяли прочность колес ровера, а также отслеживали технические неполадки.

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