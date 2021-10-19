Астрономы наблюдают за чрезвычайно опасным объектом в соседней галактике: как он выглядит (ФОТО)

Астрономы наблюдают за массивной чёрной дырой. Её фотография была опубликована на официальной странице космической обсерватории NASA Chandra в социальной сети Twitter.

NASA Chandra. Фото: 3dnews

Ученые рассказали, что данные об этом объекте были получены с помощью оборудования рентгеновская обсерватории. На фотографии можно увидеть сверхмассивную черную дыру в соседней от нас галактике Андромеды.

Отмечается, что в Млечном Пути также имеется сверхмассивная черная дыра. Она называется Стрелец A, и её масса превышает массу нашего светила в несколько миллионов раз.

В свою очередь, объект в галактике Андромеды массивнее Стрельца А более, чем в 20 раз.

Для справки: спиральная галактика Андромеды примерно в два раза больше в диаметре, чем наш Млечный Путь. Она содержит миллионы звёзд и находится на расстояние порядка 800 килопарсек от нашей галактики.

Фото: twitter.com/chandraxray

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что ученые показали, как выглядят удивительные нити, которыми "сшита" наша галактика. Снимок был получен благодаря двум телескопам. Эти наблюдения могут помочь ученым изучить космическую погоду такую как солнечный ветер.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что ученые из американского ведомства NASA показали наших космических соседей. Астрономы ведут наблюдения за соседней галактикой. Она является самой большей в так называемой местной группе, к которой также принадлежит и наш дом — Млечный Путь. На изображении можно увидеть миллионы разноцветных звёзд и волокна пыли. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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