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Ученые показали как выглядят наши соседи в космосе (ФОТО)

Соседняя галактика Андромеды является самой большой в «Местной группе»

14 октября 2021, 23:45
Автор:

Денис Подставной

Астрономы показали фотографию наших соседей по космосу. Видео было опубликовано на официальной странице космического телескопа NASA/ESA Hubble в социальной сети Instagram.

Ученые показали как выглядят наши соседи в космосе (ФОТО)

Hubble. Фото из открытых источников.

Ученые рассказали, что соседняя галактика Андромеды является самой большой  в "Местной группе" — совокупности галактик, к которой также принадлежит наш Млечный Путь.

На фотографии Андромеды, сделанной обсерваторией Hubble, можно увидеть миллионы сияющих звезд. Богатое сочетание старых красных звезд и молодых синих, а также случайных фоновых галактик и волокон пыли.

Для справки: галактика Андромеды примерно вдвое больше нашего Млечного Пути. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что американское NASA показало разрушительное, но чарующее явление в космосе. Объект на опубликованной фотографии является остатком после взрыва сверхновой звезды. Он находится в галактике под названием Большое Магелланово Облако на расстоянии более 150 тысяч световых лет от нашего дома. Отмечается, что N 63A все еще молодой, и его безжалостные толчки разрушают окружающие газовые облака. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что астрономы с помощью космического телескопа смогли запечатлеть облако в космосе. Оно является карликовой галактикой, в которой рождаются новые звёзды. В центре изображение можно увидеть большую часть светил, которые находятся в ней. Данная область находится более, чем в двухстах световых годах от нас. Ученые рассказали о том, что радиация в облаке достигает окружающих вихрей пыли и газа. Подробно об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CU-EkJZFzNZ/
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