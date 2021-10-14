Ученые показали как выглядят наши соседи в космосе (ФОТО)

Астрономы показали фотографию наших соседей по космосу. Видео было опубликовано на официальной странице космического телескопа NASA/ESA Hubble в социальной сети Instagram.

Hubble. Фото из открытых источников.

Ученые рассказали, что соседняя галактика Андромеды является самой большой в "Местной группе" — совокупности галактик, к которой также принадлежит наш Млечный Путь.

На фотографии Андромеды, сделанной обсерваторией Hubble, можно увидеть миллионы сияющих звезд. Богатое сочетание старых красных звезд и молодых синих, а также случайных фоновых галактик и волокон пыли.

Для справки: галактика Андромеды примерно вдвое больше нашего Млечного Пути.

NASA показало разрушительное, но чарующее явление в космосе. Объект на опубликованной фотографии является остатком после взрыва сверхновой звезды. Он находится в галактике под названием Большое Магелланово Облако на расстоянии более 150 тысяч световых лет от нашего дома. Отмечается, что

N 63A все еще молодой, и его безжалостные толчки разрушают окружающие газовые облака. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что американское

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что астрономы с помощью космического телескопа смогли запечатлеть облако в космосе. Оно является карликовой галактикой, в которой рождаются новые звёзды. В центре изображение можно увидеть большую часть светил, которые находятся в ней. Данная область находится более, чем в двухстах световых годах от нас. Ученые рассказали о том, что радиация в облаке достигает окружающих вихрей пыли и газа. Подробно об этом читайте в нашей статье.

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