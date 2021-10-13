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NASA показало, как выглядит "облако" в космосе (ФОТО)

Карликовая галактика находится на расстоянии более 200 тысяч световых лет от нас

сегодня, 12:29
Автор:

Денис Подставной

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало, как выглядит карликовая галактика Малое Магелланово Облако. Снимок был опубликован на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram,

NASA показало, как выглядит "облако" в космосе (ФОТО)

NASA. Фото из открытых источников

Астрономы рассказали, что Малое Магелланово Облако, расположенно на расстоянии более 200 тысяч световы лет от Земли. Оно является одной из самых ярких и детализированных областей звездообразования в космосе.

Данное фото удалось получить благодаря оборудованию установленному на космическом телескопе Hubble. На нём можно увидеть центр яркого звёздного скопления, который содержит десятки горячих голубых звезд большой массы. Радиация достигает окружающих вихрей пыли и газа.

Отмечается, что скопление в центре этого изображения содержит более половины известных звезд большой массы во всей галактике Малое Магелланово Облако.

NASA показало, как выглядит ”облако” в космосе (ФОТО) - фото 2

Фото:  NASA, ESA and A. Nota

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что ученые показали галактику, в которой дует суперветер. В данный момент эта система переживает особенно интенсивный период образования новых звезд. Галактика находится в созвездии Девы на расстоянии более 80 миллионов световых лет от Земли. Отмечается, что суперветер является переносом газа из яркого центра объекта в космос.

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что астронавт сфотографировал Киев и реку Днепр с орбиты нашей планеты. В этот момент он находился на борту МКС. Космонавт ESA отметил, что он уже не первый раз делает снимки нашей страны с космоса. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CU77LlVJk43/
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