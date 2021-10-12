Астронавт ESA сделал завораживающие фото Киева и реки Днепр с орбиты Земли (ФОТО)

Астронавт Европейского космического агентства (ESA) прислал новые фотографии с орбиты нашей планеты. Снимки были опубликованы на официальной странице Томаса Песке в социальной сети Twitter.

Водовороты реки. Фото: twitter.com/Thom_astro

На изображениях сделанных с борта Международной космической станции (МКС) можно увидеть Киев и красивые водовороты реки Днепр.





Фото: twitter.com/Thom_astro

Как отметил астронавт в своем посте, в прошлый раз ему удалось сделать фотографии реки зимой, когда она была полностью замерзшая и белая.

Тогда Томасу Песке заснеженный Днепр напомнил о живописи известного японского художника 18 века Хокусай.





Фото: NASA

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что астрономы с помощью оборудования, что установлено на космической обсерватории Hubble зафиксировали быстрые изменения вокруг молодой звезды. Ученые отметили, что космические масштабы времени могут быть очень длинными, однако на опубликованном снимке объекты изменились за относительно короткий промежуток времени. Рядом с небесным телом появилась голубая веерообразная туманность. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что ученые показали далекие миры во Вселенной. Им удалось получить данные о галактиках, которые находятся на расстоянии семи миллиардов километров от нашей планеты. Фотографии были опубликованы на официальной странице космической обсерватории. Как объяснили специалисты, огромная гравитация скопления этих систем искажает свет от далекой галактики позади него и создает множественные изображения.

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