Hubble зафиксировал быстрые изменения вокруг новой звезды (ФОТО)

Астрономы запечатлели молодую звезду. Снимок был опубликован на официальной странице космической обсерватории NASA/ESA Hubble в социальной сети Instagram.

Hubble. Фото из открытых источников.

Как рассказали ученые, космические масштабы времени могут быть очень длинными, однако небесные объекты на этой фотографии изменились за относительно короткий промежуток времени.

Яркое пятно, расположенное на правом краю веерообразного объекта — это молодая звезда по прозвищу "PV Cep". Фотография PV Cep, сделанная в 1952 году, показала туманную полосу, похожую на хвост кометы. Однако, она исчезла к тому времени, когда примерно 25 лет спустя были получены новые изображения звезды. Вместо этого появилась голубая веерообразная туманность.

Астрономы считают, что таинственная полоса могла быть временным явлением — возможно, остатками массивной звездной вспышки. PV Cep находится в северном созвездии Цефея на расстоянии более 1600 световых лет от нашей планеты.





Фото: ESA/Hubble & NASA.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что извержение вулкана на Гавайях запечатлели с космоса. Спутники WorldView-3 и WorldView-2 от Maxar Technologies сделали ночные снимки лавы, извергающейся из вулкана Килауэа.

Также "Комментарии" информировали о том, что американское ведомство NASA готовится к запуску своего нового космического аппарата. Целью ученых является изменение орбиты космического камня. Зонд должен будет атаковать небесное тело на скорости около 25 тысяч километров в час. Отмечается, что таким образом специалисты протестируют защиту нашей планеты. Запуск запланирован уже на следующий месяц.

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