Завораживающее зрелище: извержение вулкана на Гавайах запечатлели с космоса (ФОТО)

Извержение вулкана Килауэа на Гавайах запечатлели из космоса. Об этом сообщает издание Space.com.

Извержение вулкана на Гавайах. Фото: Maxar Technologies

Невероятные изображения из космоса показывают извержение вулкана на Гавайях, светящееся в темноте. Спутники WorldView-3 и WorldView-2 от Maxar Technologies сделали ночные снимки лавы, извергающейся из вулкана Килауэа на Гавайях 30 сентября и 1 октября.

На фотографиях, двумя из которых компания поделилась в Twitter 1 октября, видно свечение, исходящее от вулкана.

Для справки: Килауэа извергается с 29 сентября. Геологическая служба США продолжает контролировать вулкан на предмет "высоких уровней вулканического газа", такого как водяной пар, двуокись углерода и двуокись серы. Когда эти газы попадают в атмосферу, они могут создавать видимую дымку. Они несут потенциальную опасность для здоровья человека, а также угрозу для домашнего скота и сельскохозяйственных культур.





Цветное инфракрасное изображение лавы внутри гавайского вулкана. Фото: Maxar Technologies

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что американское ведомство NASA готовится сбить астероид. Для этого к потенциально опасному астероиду отправят специальный зонд, который должен будет врезаться в него на скорости около 25 тысяч километров в час. Таким образом специалисты протестируют защиту нашей планеты от столкновения с такими космическими камнями.

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что Hubble запечатлел далекие галактики. Объекты находятся на расстоянии около семи миллиардов световых лет от нас. На фотографии можно увидеть три увеличенных изображения далекой системы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!