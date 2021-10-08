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Завораживающее зрелище: извержение вулкана на Гавайах запечатлели с космоса (ФОТО)

Изображения из космоса показывают извержение вулкана светящееся в темноте

сегодня, 19:40
Автор:

Денис Подставной

Извержение вулкана Килауэа на Гавайах запечатлели из космоса. Об этом сообщает издание Space.com.

Завораживающее зрелище: извержение вулкана на Гавайах запечатлели с космоса (ФОТО)

Извержение вулкана на Гавайах. Фото: Maxar Technologies

Невероятные изображения из космоса показывают извержение вулкана на Гавайях, светящееся в темноте. Спутники WorldView-3 и WorldView-2 от Maxar Technologies сделали ночные снимки лавы, извергающейся из вулкана Килауэа на Гавайях 30 сентября и 1 октября. 

На фотографиях, двумя из которых компания поделилась в Twitter 1 октября, видно свечение, исходящее от вулкана.

Для справки: Килауэа извергается с 29 сентября. Геологическая служба США продолжает контролировать вулкан на предмет "высоких уровней вулканического газа", такого как водяной пар, двуокись углерода и двуокись серы. Когда эти газы попадают в атмосферу, они могут создавать видимую дымку. Они несут потенциальную опасность для здоровья человека, а также угрозу для домашнего скота и сельскохозяйственных культур.

Завораживающее зрелище: извержение вулкана на Гавайах запечатлели с космоса (ФОТО) - фото 2

Цветное инфракрасное изображение лавы внутри гавайского вулкана. Фото: Maxar Technologies

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что американское ведомство NASA готовится сбить астероид. Для этого к потенциально опасному астероиду отправят специальный зонд, который должен будет врезаться в него на скорости около 25 тысяч километров в час. Таким образом специалисты протестируют защиту нашей планеты от столкновения с такими космическими камнями. 

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что Hubble запечатлел далекие галактики. Объекты находятся на расстоянии около семи миллиардов световых лет от нас. На фотографии можно увидеть три увеличенных изображения далекой системы.


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Источник: https://www.space.com/hawaii-volcano-kilauea-eruption-satellite-photos
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