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На расстоянии 7 миллиардов световых лет: ученые показали далекие галактики, которые запечатлел Hubble (ФОТО)

Зеркальные изображения названы «Объектом Гамильтона»

сегодня, 15:27
Автор:

Денис Подставной

Астрономы запечатлели далекие миры. Снимок был опубликован на официальной странице космической обсерватории NASA/ESA Hubble в социальной сети Instagram.

На расстоянии 7 миллиардов световых лет: ученые показали далекие галактики, которые запечатлел Hubble (ФОТО)

Hubble. Фото из открытых источников.

С помощью оборудования телескопа Hubble удалось запечатлеть скопления галактик на расстоянии около семи миллиардов световых лет. На фотографии можно увидеть три увеличенных изображения далекой системы.

Ученые рассказали, что огромная гравитация скопления галактик искажает свет от далекой галактики позади него, что создает множественные изображения.

Два увеличенных изображения, показанные в правом нижнем углу, являются точными копиями друг друга. Два ярких овала — это ядра галактики. Редкое явление происходит из-за того, что фоновая галактика колеблется в ткани космоса.

Эта "рябь" — область наибольшего увеличения, вызванная гравитацией плотных количеств темной материи, невидимого клея, составляющего большую часть массы Вселенной. Когда свет от далекой галактики проходит через скопление по этой ряби, создаются два зеркальных изображения, а также третье изображение, которое можно увидеть сбоку.

Зеркальные изображения названы "Объектом Гамильтона". 

На расстоянии 7 миллиардов световых лет: ученые показали далекие галактики, которые запечатлел Hubble (ФОТО) - фото 2

Фото: Joseph DePasquale (STScI); instagram.com/p/CUu7EpAMwOS/

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в NASA показали перец, который вырос в космосе. Работники Международной космической станции проводили эксперимент и выращивали саженцы перца чили в установке для растений. Исследование с перцем имеет также и практическое значение.

Также "Комментарии" сообщали о том, что NASA показало планету похожую на Юпитер, которая одиноко блуждает в космосе. Астрономы считают, что во Вселенной таких объектов больше, чем мы думаем.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CUu7EpAMwOS/
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