logo
Русский Українська

BTC/USD

54156.01

ETH/USD

3567.80

LTC/USD

182.53

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости IT космос NASA показало планету похожую на Юпитер, которая одиноко блуждает в космосе (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

NASA показало планету похожую на Юпитер, которая одиноко блуждает в космосе (ФОТО)

Астрономы считают, что во Вселенной таких планет больше, чем мы думаем

сегодня, 14:10
Автор:

Денис Подставной

Ученые показали планету-"изгой". Снимок был опубликован на официальном сайте американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). 

NASA показало планету похожую на Юпитер, которая одиноко блуждает в космосе (ФОТО)

NASA. Фото из открытых источников.

Специалисты рассказали, что охотники за экзопланетами нашли тысячи планет, большинство из которых вращаются близко к своим звездам, но было обнаружено относительно немного инопланетных миров, что свободно плавают по галактике как так называемые планеты-изгои, не привязанные к какой-либо звезде.

Многие астрономы считают, что во Вселенной таких планет больше, чем мы думаем. Используя новейшие технологии, космический телескоп NASA "Нэнси Грейс Рим" проведет исследование, чтобы обнаружить еще много экзопланет, используя мощные методы, доступные для широкоугольного телескопа.

NASA показало планету похожую на Юпитер, которая одиноко блуждает в космосе (ФОТО) - фото 2

Художник иллюстрирует Юпитероподобную планету в темноте космоса, свободно плавающую без родительской звезды. Фото: NASA

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что астроном-любитель запечатлел удивительные потоки пыли в космосе. Данный объект является областью звездообразования. Отмечается, что на самом деле он состоит в основном из светящегося газообразного водорода. 

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что космический корабль SpaceX создал красочное шоу на орбите нашей планеты. Фотография была сделана с борта Международной Космической станции во время того, как аппарат отступал от обращенного вперед международного стыковочного адаптера. На снимке можно увидеть, как огни маяка Cargo Dragon и шлейф от одного из его двигателей во время вылета, горели и создавали удивительную игру света. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nasa.gov/image-feature/a-jupiter-like-rogue-planet-wanders-alone-in-space
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ