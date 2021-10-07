NASA показало планету похожую на Юпитер, которая одиноко блуждает в космосе (ФОТО)

Ученые показали планету-"изгой". Снимок был опубликован на официальном сайте американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA. Фото из открытых источников.

Специалисты рассказали, что охотники за экзопланетами нашли тысячи планет, большинство из которых вращаются близко к своим звездам, но было обнаружено относительно немного инопланетных миров, что свободно плавают по галактике как так называемые планеты-изгои, не привязанные к какой-либо звезде.

Многие астрономы считают, что во Вселенной таких планет больше, чем мы думаем. Используя новейшие технологии, космический телескоп NASA "Нэнси Грейс Рим" проведет исследование, чтобы обнаружить еще много экзопланет, используя мощные методы, доступные для широкоугольного телескопа.

Художник иллюстрирует Юпитероподобную планету в темноте космоса, свободно плавающую без родительской звезды. Фото: NASA

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что астроном-любитель запечатлел удивительные потоки пыли в космосе. Данный объект является областью звездообразования. Отмечается, что на самом деле он состоит в основном из светящегося газообразного водорода.

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что космический корабль SpaceX создал красочное шоу на орбите нашей планеты. Фотография была сделана с борта Международной Космической станции во время того, как аппарат отступал от обращенного вперед международного стыковочного адаптера. На снимке можно увидеть, как огни маяка Cargo Dragon и шлейф от одного из его двигателей во время вылета, горели и создавали удивительную игру света.

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