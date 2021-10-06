Космический корабль SpaceX создал красочной шоу на орбите Земли (ФОТО)

Астрономы запечатлели покидающий Международную космическую станцию корабль SpaceX. Снимок был опубликован на официальном сайте американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Cargo Dragon. Фото: zn.ua

Как стало известно, изображение было получено 30 сентября 2021 года. На нём можно увидеть космический корабль снабжения SpaceX Cargo Dragon во время того, как он отступает от обращенного вперед международного стыковочного адаптера Международной космической станции.

В NASA отметили, что огни маяка Cargo Dragon и шлейф от одного из его двигателей во время вылета, горели и создавали красочное шоу.

Фото: NASA

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что ученые показали далекую удивительную галактику в созвездии Павлин. Она находится на расстоянии около 183 миллионов световых лет от Земли. Объект имеет плотно закрученные спиральные рукава и впечатляющее, почти круглое яркое кольцо, которое окружает её ядро. В нём находится большое количество молодых звезд. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что оборудование космической обсерватории запечатлело удивительный танец двух взаимосвязанных галактик. Объекты притягиваются друг к другу и в будущем сольются воедино. Эти системы находятся примерно в ста миллионах километрах от нас. Отмечается, что из-за того, что галактики настолько взаимосвязанны, они даже получили общее название. На опубликованном снимке можно заметить, как один из объектов вытягивает свой рукав по направлению к другому. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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