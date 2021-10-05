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Главная Новости IT космос Ученые показали далекую удивительную галактику в созвездии Павлин (ФОТО)
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Ученые показали далекую удивительную галактику в созвездии Павлин (ФОТО)

Объект расположен на расстоянии 183 миллионов световых лет от нас

сегодня, 18:13
Автор:

Денис Подставной

Ученые показали удивительную далекую галактику. Снимок был опубликован на официальной странице космического телескопа Hubble в социальной сети Instagram. 

Ученые показали далекую удивительную галактику в созвездии Павлин (ФОТО)

Hubble. Фото из открытых источников

Изображение далекого удивительного мира было получено с помощью оборудования, которое установлено на борту космической обсерватории NASA/ESA Hubble. Объект под названием NGC 6782 находится в созвездии Павлин на расстоянии 183 миллионов световых лет от нашей планеты. 

Спиральная галактика имеет плотно закрученные спиральные рукава и впечатляющее, почти круглое яркое кольцо, окружающее ее ядро. Отмечается, что в кольце находится много недавно образовавшихся горячих звезд.

Ученые показали далекую удивительную галактику в созвездии Павлин (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA); Acknowledgment: R. Windhorst (ASU)

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что во время стыковки российского космического корабля с МКС произошел сбой. На борту аппарата находится киноэкипаж для съемок фильма. Из-за отказа двух комплектов оборудования автоматической системы сближения капитан корабля принял решение о ручной стыковке. Экипаж сможет взойти на борт МКС только после того, как будет проверена герметичность стыковки и обеспечено ровное давление между станцией и аппаратом. 

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что ученые запечатлели две "танцующие" галактики с помощью космического телескопа. Они взаимодействуют друг с другом и в будущем сольются в одну. Объекты настолько сильно связаны, что им даже дали общее название. Ученые отметили, что галактики на фотографии являются ярким примером галактического взаимодействия.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CUpgRiSNbLS/
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