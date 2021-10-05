Во время стыковки российского космического корабля с МКС произошел сбой: что известно

К МКС пристыковался российский космический корабль. Об этом сообщает издание Корреспондент.

МКС. Фото: Wikipedia

Как стало известно, во время стыковки аппарата, на борту которого находился киноэкипаж для съемок фильма, произошел сбой в работе оборудования. Сообщается, что процедура была проведена в ручном режиме из-за неполадок в автоматике.

Один за другим отказали два комплекта оборудования автоматической системы сближения Курс. Из-за этого командир космического корабля принял решение о ручной стыковке.

Теперь экипажу предстоит проверить герметичность стыковки, обеспечить равное давление между кораблем и станцией. Только после этого можно будет взойти на борт Международной космической станции.

Планируется, что переходные люки будут открыты уже в ближайшее время.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что ученые запечатлели опасный танец двух далеких галактик. Взаимосвязанные объекты находятся на расстоянии более ста миллионов световых лет от нашей планеты. На опубликованном видео можно заметить, как одна из галактик протягивает свой рукав в сторону другой.

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что космический аппарат прислал первое фото ближайшей к нашей звезде планеты. На снимке был запечатлен фрагмент северного полушария небесного тела. Во время съемки зонд находился на расстоянии более двух тысяч километров от планеты. После этого он должен приблизится к ней на расстояние 199 километров. Специалисты отметили, что в ближайшее время аппарат пришлет новые данные. На данный момент он совершил первый из шести запланированных пролетов у планеты.

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