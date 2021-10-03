Зонд ESA прислал первые фото планеты Меркурий (ФОТО)

Космический аппарат сделал первые снимки планеты Меркурий. Снимок был опубликован на официальной странице ESA.

Меркурий. Фото:twitter.com/BepiColombo

Совместная миссия Японскго агентства аэрокосмических исследований (JASA) и Европейского космического агентства (ESA) показала изображение ближайшей к Солнцу планете, которое было получено 1 октября 2021 года. На фотографии запечатлен фрагмент северного полушария планеты с кратерами Кальвино и Лермонтова и равниной Сихту.

Снимок был сделан, когда BepiColombo находился на расстоянии 2420 километров от объекта. После этого космический аппарат приблизился к планете на расстояние 199 километров.

Отмечается, что новые фотографии ожидаются уже в ближайшие дни.

На данный момент аппарат совершил первый из шести запланированных пролетов у Меркурия. Во время них он будет постоянно менять свою траекторию.





Фото: ESA/BepiColombo/MTM

Для справки: миссия BepiColombo должна прибыть на орбиту планеты Меркурий в конце 2025 года. На орбите будут выпущены два зонда для изучения поверхности и внутреннего строения планеты.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что ученые рассказали, почему Земля начинает тускнеть. Специалисты проанализировали отражательную способность нашей планеты. Им удалось выяснить, что за три года она потускнела на 0,5%. Отмечается, что на яркость Земли влияют несколько факторов: свет звезд и ее собственная отражательная способность.

Также сайт "Комментарии" сообщало о том, что фотограф запечатлел уникальное атмосферное явление, которое называют космической медузой. Оно появляется после взлёта космических ракет. Данный снимок был получен во время запуска миссии Inspiration 4 с полностью гражданским экипажем на борту.

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