Зонд ESA прислал первые фото планеты Меркурий (ФОТО)

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Денис Подставной
Космический аппарат сделал первые снимки планеты Меркурий. Снимок был опубликован на официальной странице ESA.
Меркурий. Фото:twitter.com/BepiColombo
Совместная миссия Японскго агентства аэрокосмических исследований (JASA) и Европейского космического агентства (ESA) показала изображение ближайшей к Солнцу планете, которое было получено 1 октября 2021 года. На фотографии запечатлен фрагмент северного полушария планеты с кратерами Кальвино и Лермонтова и равниной Сихту.
Снимок был сделан, когда BepiColombo находился на расстоянии 2420 километров от объекта. После этого космический аппарат приблизился к планете на расстояние 199 километров.
Отмечается, что новые фотографии ожидаются уже в ближайшие дни.
На данный момент аппарат совершил первый из шести запланированных пролетов у Меркурия. Во время них он будет постоянно менять свою траекторию.
Фото: ESA/BepiColombo/MTM
Для справки: миссия BepiColombo должна прибыть на орбиту планеты Меркурий в конце 2025 года. На орбите будут выпущены два зонда для изучения поверхности и внутреннего строения планеты.
Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что ученые рассказали, почему Земля начинает тускнеть. Специалисты проанализировали отражательную способность нашей планеты. Им удалось выяснить, что за три года она потускнела на 0,5%. Отмечается, что на яркость Земли влияют несколько факторов: свет звезд и ее собственная отражательная способность.
Также сайт "Комментарии" сообщало о том, что фотограф запечатлел уникальное атмосферное явление, которое называют космической медузой. Оно появляется после взлёта космических ракет. Данный снимок был получен во время запуска миссии Inspiration 4 с полностью гражданским экипажем на борту.
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