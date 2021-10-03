logo
Русский Українська

BTC/USD

47905.78

ETH/USD

3399.89

LTC/USD

170.21

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

31.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости IT космос Зонд ESA прислал первые фото планеты Меркурий (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Зонд ESA прислал первые фото планеты Меркурий (ФОТО)

В момент получения фотографии космический аппарат находился на расстоянии 2420 километров от Меркурия

3 октября 2021, 23:40
Автор:

Денис Подставной

Космический аппарат сделал первые снимки планеты Меркурий. Снимок был опубликован на официальной странице ESA. 

Зонд ESA прислал первые фото планеты Меркурий (ФОТО)

Меркурий. Фото:twitter.com/BepiColombo

Совместная миссия Японскго агентства аэрокосмических исследований (JASA) и Европейского космического агентства (ESA) показала изображение ближайшей к Солнцу планете, которое было получено 1 октября 2021 года.  На фотографии запечатлен фрагмент северного полушария планеты с кратерами Кальвино и Лермонтова и равниной Сихту.

Снимок был сделан, когда BepiColombo находился на расстоянии 2420 километров от объекта. После этого космический аппарат приблизился к планете на расстояние 199 километров. 

Отмечается, что новые фотографии ожидаются уже в ближайшие дни. 

На данный момент аппарат совершил первый из шести запланированных пролетов у Меркурия. Во время них он будет постоянно менять свою траекторию.

Зонд ESA прислал первые фото планеты Меркурий (ФОТО) - фото 2

Фото: ESA/BepiColombo/MTM

Для справки: миссия BepiColombo должна прибыть на орбиту планеты Меркурий в конце 2025 года. На орбите будут выпущены два зонда для изучения поверхности и внутреннего строения планеты. 

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что ученые рассказали, почему Земля начинает тускнеть. Специалисты  проанализировали отражательную способность нашей планеты.  Им удалось выяснить, что за три года она потускнела на 0,5%.  Отмечается, что на яркость Земли  влияют несколько факторов: свет звезд и ее собственная отражательная способность.

Также сайт "Комментарии" сообщало о том, что фотограф запечатлел уникальное атмосферное явление, которое называют космической медузой. Оно появляется после взлёта космических ракет. Данный снимок был получен во время запуска миссии Inspiration 4 с полностью гражданским экипажем на борту. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2021/10/Hello_Mercury
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ