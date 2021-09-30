Космическая медуза: фотограф запечатлел удивительное атмосферное явление (ФОТО)

Фотограф по имени Джон Краусс запечатлел "ракетную медузу". Об этом сообщает издание Focus.

Ракета-носитель с кораблем Crew Dragon. Фото: twitter.com/inspiration4x

Снимок был сделан 16 сентября, сразу после запуска в космос корабля американской компании SpaceX Crew Dragon в рамках миссии Inspiration 4 с полностью гражданским экипажем на борту.

На фотографии можно увидеть атмосферное явление, которое называют космической медузой. Оно возникает, когда космическая ракета взлетает сразу после захода солнца или перед рассветом. Шлейф выхлопных газов создает ореол, который освещается солнцем из-за горизонта.





Фото: SpaceX

Для справки: космическая ракета Falcon9 с кораблем Crew Dragon стартовала с площадки 39A, что в американском штате Флорида. На борту корабля находились четыре человека. Inspiration4 стала первым орбитальным полётом с участием только гражданских лиц на борту.

восьмой планет е Солнечной системы. Он должен будет состояться уже через десять лет. Космический аппарат проведет в пути несколько лет прежде, чем достигнет своего пункта назначения. Стоимость миссии оценивается в несколько миллиардов долларов. Стало известно, какие данные будет собирать аппарат.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что вертолетный дрон американского ведомства NASA не совершил новый полет на Марсе из-за аномалии. Команда робота рассказала, что во время проведения предполетных испытаний возникла аномалия в работе нескольких сервомоторов. Было принято решение отменить полет. На данный момент инженеры пытаются найти причину возникновения сбоя.



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