NASA планирует полет к Нептуну: что известно

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Денис Подставной
Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует запустить миссию к планете Нептун. Об этом сообщает издание Forbes.
Нептун. Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/NASA
Как стало известно, в ведомстве планируют отправить космический аппарат к восьмой планете Солнечной системы. Старт миссии под названием Neptune Odyssey должен состоятся в 2031 году.
Космический аппарат должен будет провести на орбите ледяного гиганта четыре года и собрать данные о:
• Внутренней структуре планеты;
• Благородных газах;
• Происхождении колец Нептуна;
• Полярном сиянии;
• Смещенном магнитном поле планеты
В своё космическое путешествие аппарат отправится либо с помощью ракеты-носителя Space Launch System, либо с помощью ракеты американской компании SpaceX Falcon Heavy. К своей точке назначение он доберется к 2034 году.
Полет обойдется в 3,4 миллиарда долларов.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что вертолет NASA не совершил новый полет на Марсе из-за аномалии. Он должен был состояться 18 сентября. Специалисты отменили новый полет над поверхностью красной планеты из-за аномалии в двух небольших сервомоторах управления полетом. Проблема обнаружилась во время предполетной проверки. На данный момент Инженеры пытаются определить причину сбоя.Также сайт "Комментарии" информировал о том, что ученые запечатлели "медузу" в космосе. Она ярко светится ультрафиолетовым синим цветом и находится на большом расстоянии от нас. Объект является остатком после мощного звездного взрыва, который произошел тысячи лет назад. "Медуза" простирается на расстояние в три раза больше, чем полная Луна в ночном небе.
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