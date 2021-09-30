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NASA планирует полет к Нептуну: что известно

Старт миссии Neptune Odyssey должен состоятся в 2031 году

сегодня, 14:59
Автор:

Денис Подставной

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует запустить миссию к планете Нептун. Об этом сообщает издание Forbes. 

NASA планирует полет к Нептуну: что известно

Нептун. Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/NASA

Как стало известно, в ведомстве планируют отправить космический аппарат к восьмой планете Солнечной системы. Старт миссии под названием  Neptune Odyssey должен состоятся в 2031 году. 

Космический аппарат должен будет провести на орбите ледяного гиганта четыре года и собрать данные о:

• Внутренней структуре планеты;

• Благородных газах;

• Происхождении колец Нептуна; 

• Полярном сиянии;

• Смещенном магнитном поле планеты

В своё космическое путешествие аппарат отправится либо с помощью ракеты-носителя Space Launch System, либо с помощью ракеты американской компании SpaceX Falcon Heavy. К своей точке назначение он доберется к 2034 году. 

Полет обойдется в 3,4 миллиарда долларов. 

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что вертолет NASA не совершил новый полет на Марсе из-за аномалии. Он должен был состояться 18 сентября. Специалисты отменили новый полет над поверхностью красной планеты из-за аномалии в двух небольших сервомоторах управления полетом. Проблема обнаружилась во время предполетной проверки. На данный момент Инженеры пытаются определить причину сбоя. 

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что ученые запечатлели "медузу" в космосе. Она ярко светится ультрафиолетовым синим цветом и находится на большом расстоянии от нас. Объект является остатком после мощного звездного взрыва, который произошел тысячи лет назад. "Медуза" простирается на расстояние в три раза больше, чем полная Луна в ночном небе.


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Источник: https://www.forbes.com/sites/jamiecartereurope/2021/09/27/the-34-billion-plan-for-nasa-to-explore-plutos-twin-and-the-rings-of-neptune-then-do-a-death-dive/?sh=7297a3cf2a20
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