NASA планирует полет к Нептуну: что известно

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует запустить миссию к планете Нептун. Об этом сообщает издание Forbes.

Нептун. Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/NASA

Как стало известно, в ведомстве планируют отправить космический аппарат к восьмой планете Солнечной системы. Старт миссии под названием Neptune Odyssey должен состоятся в 2031 году.

Космический аппарат должен будет провести на орбите ледяного гиганта четыре года и собрать данные о:

• Внутренней структуре планеты;

• Благородных газах;

• Происхождении колец Нептуна;

• Полярном сиянии;

• Смещенном магнитном поле планеты

В своё космическое путешествие аппарат отправится либо с помощью ракеты-носителя Space Launch System, либо с помощью ракеты американской компании SpaceX Falcon Heavy. К своей точке назначение он доберется к 2034 году.

Полет обойдется в 3,4 миллиарда долларов.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что вертолет NASA не совершил новый полет на Марсе из-за аномалии. Он должен был состояться 18 сентября. Специалисты отменили новый полет над поверхностью красной планеты из-за аномалии в двух небольших сервомоторах управления полетом. Проблема обнаружилась во время предполетной проверки. На данный момент Инженеры пытаются определить причину сбоя.

ультрафиолетовым синим цветом и находится на большом расстоянии от нас. Объект является остатком

после мощного звездного взрыва, который произошел тысячи лет назад. "Медуза" простирается на расстояние

в три раза больше, чем полная Луна в ночном небе.

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!